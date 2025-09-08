'В течение ближайших нескольких дней' - Трамп заявил, что 'очень скоро' проведет переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Уже в начале недели в Белый дом прибудут европейские лидеры.

Об этом пишет CNN. Трамп подчеркнул, что встреча с Путиным состоится совсем скоро и будет посвящена ситуации в отношениях между Россией и Украиной: "Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней. Мы это сделаем. Это будет касаться ситуации между Россией и Украиной".

CNN напоминает, что накануне, в ночь на воскресенье, Россия совершила самую масштабную воздушную атаку, использовав более 800 беспилотников и впервые нанеся удар по зданию правительства в Киеве.

Комментируя события, Трамп заявил: "Я не в восторге от того, что там происходит. Верю, что мы найдем решение. Но я не доволен действиями России и вообще всем, что связано с этой войной".

Он также намекнул, что уже в начале недели планирует встречу с европейскими партнерами: "Некоторые европейские лидеры приедут в понедельник или во вторник. Думаю, мы сможем обсудить и решить этот вопрос".

Эти слова прозвучали после того, как в воскресенье Трамп заявил журналистам, что администрация США готова перейти ко второму этапу санкций против России.

