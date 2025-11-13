В Украине развернут 'стену дронов' для защиты от атак России: о чем идет речь

Украина должна стать первой страной, где в боевых условиях опробуют так называемую "стену дронов" — систему, призванную создать сплошной воздушный заслон против российских беспилотников и планирующих авиабомб.

Об этом сообщает Business Insider. Речь идет о системе DWS-1 французской компании Atreyd, уже направленной в Украину для тестирования в реальных условиях: сначала против "Шахедов", а впоследствии — и против управляемых авиабомб (КАБ). Принцип работы базируется на групповом перехвате – десятки небольших дронов патрулируют воздушное пространство и, обнаружив угрозу, сориентируются на снаряд или бомбу, чтобы сбить ее еще до поражения цели.

Основатель Atreyd, попросивший не называть его имени из-за чувствительности операций, сравнил систему с "летающим минным полем": дроны не только отвлекают, но физически перехватывают и уничтожают боеприпасы. По его словам, DWS-1 уже отправлен в Украину, и ожидается, что она заработает в течение нескольких недель с приоритетной задачей защищать города и критическую инфраструктуру от беспилотников-камикадзе; в дальнейшем "стену" можно будет развернуть поближе к фронту для борьбы с планирующими авиабомбами.

Техническая конструкция предусматривает использование небольших батарейных дронов, запускаемых с пусковых площадок после обнаружения угрозы радарами. Каждый дрон несет небольшую взрывную нагрузку, их размещают слоями на определенном расстоянии, а искусственный интеллект корректирует конфигурацию "стены" в зависимости от траектории вражеского боеприпаса. Стоимость перехвата, по словам разработчиков, относительно низкая – в пределах нескольких тысяч долларов, а неидетонированные аппараты после посадки могут возвращаться в строй.

Система рассчитана на работу даже в средах без GPS благодаря предварительно загруженным 3D-картам зоны ответственности. Дроны способны действовать на больших высотах и оснащены средствами идентификации, чтобы минимизировать риск случайного поражения своих. При этом оператор сохраняет возможность ручного управления и аварийного отключения системы.

