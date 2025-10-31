В Украине резко выросли цены на популярные продукты: что подорожало больше всего
В Украине в последнюю неделю произошел заметный рост цен на тепличные овощи — огурцы, помидоры, зеленый лук и брокколи. В то же время подешевели картофель, капуста и сезонные дыни.
Наибольшим спросом у покупателей остаются яблоки и картофель, а из фруктов — груши и лимоны. Аналитики EastFruit сообщают, что в конце октября на украинских рынках произошло существенное изменение стоимости ключевых овощных и фруктовых позиций.
Общая ситуация на рынке
С одной стороны, тепличные продукты продолжают дорожать, а с другой — сезонные культуры, в частности, картофель и капуста, наоборот, снижаются в цене. Спрос на многие товары остается стабильно высоким, даже несмотря на колебания стоимости.
Что подорожало
Ощутимее выросли цены на огурцы и помидоры — это уже третью неделю подряд.
- Помидоры: 45–95 грн/кг (было 28–80 грн)
- Огурцы: 90–130 грн/кг (было 75–105 грн)
Причина — сокращение предложения из-за завершения сезона открытого грунта и повышения расходов тепличных фермеров.
Значительно выросла цена на зеленый лук почти вдвое:
- Зеленый лук: 195–205 грн/кг (было 100–195 грн)
Также подорожали:
- Баклажаны: 60–68 грн/кг (было 40–50 грн)
- Брокколи: 45–55 грн/кг
- Зелень - салаты, укроп, петрушка
Что подешевело
Стабильными остались цены на свеклу и морковь:
- Морковь: 9–10 грн/кг
- Свекла: 8–10 грн/кг
Несколько снизилась цена на:
- Картофель: 10–12 грн/кг (было 11–13 грн)
- Капуста белокочанная: 9–11 грн/кг
- Пекинская капуста: 20–30 грн/кг
- Перец "Белозерка" : 20–55 грн/кг
Другие позиции:
- Цветная капуста: 33–37 грн/кг
- Чеснок: 60–120 грн/кг (остается дорогим)
Цены на фрукты
На фруктовом рынке ситуация отличается:
- Лимоны: 100–120 грн/кг – подорожали
- Апельсины: 60–75 грн/кг — подешевели
Среди украинских фруктов:
- Груши: 45-110 грн/кг (было 30-85 грн)
- Яблоки: 20–85 грн/кг — по-прежнему
- Сливы: 20–45 грн/кг – стабильно
- Персики: 50–80 грн/кг – стабильно
Сезонные ягоды снижаются в цене:
- Арбузы: 8–15 грн/кг
- Дыни: 25–40 грн/кг (было 45–60 грн)
Спрос среди покупателей
Наиболее активно продаются:
- Яблоки
- Картофель
- Также стабильно хорошо продаются свекла и морковь.
Сливы почти исчезли с прилавков, спрос на лимоны вырос — их чаще покупают с приближением холодов.
