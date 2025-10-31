В Украине резко выросли цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

В Украине в последнюю неделю произошел заметный рост цен на тепличные овощи — огурцы, помидоры, зеленый лук и брокколи. В то же время подешевели картофель, капуста и сезонные дыни.

Наибольшим спросом у покупателей остаются яблоки и картофель, а из фруктов — груши и лимоны. Аналитики EastFruit сообщают, что в конце октября на украинских рынках произошло существенное изменение стоимости ключевых овощных и фруктовых позиций.

Общая ситуация на рынке

С одной стороны, тепличные продукты продолжают дорожать, а с другой — сезонные культуры, в частности, картофель и капуста, наоборот, снижаются в цене. Спрос на многие товары остается стабильно высоким, даже несмотря на колебания стоимости.

Что подорожало

Ощутимее выросли цены на огурцы и помидоры — это уже третью неделю подряд.

Помидоры: 45–95 грн/кг (было 28–80 грн)

45–95 грн/кг (было 28–80 грн) Огурцы: 90–130 грн/кг (было 75–105 грн)

Причина — сокращение предложения из-за завершения сезона открытого грунта и повышения расходов тепличных фермеров.

Значительно выросла цена на зеленый лук почти вдвое:

Зеленый лук: 195–205 грн/кг (было 100–195 грн)

Также подорожали:

Баклажаны: 60–68 грн/кг (было 40–50 грн)

60–68 грн/кг (было 40–50 грн) Брокколи: 45–55 грн/кг

45–55 грн/кг Зелень - салаты, укроп, петрушка

Что подешевело

Стабильными остались цены на свеклу и морковь:

Морковь: 9–10 грн/кг

9–10 грн/кг Свекла: 8–10 грн/кг

Несколько снизилась цена на:

Картофель: 10–12 грн/кг (было 11–13 грн)

10–12 грн/кг (было 11–13 грн) Капуста белокочанная: 9–11 грн/кг

9–11 грн/кг Пекинская капуста: 20–30 грн/кг

20–30 грн/кг Перец "Белозерка" : 20–55 грн/кг

Другие позиции:

Цветная капуста: 33–37 грн/кг

33–37 грн/кг Чеснок: 60–120 грн/кг (остается дорогим)

Цены на фрукты

На фруктовом рынке ситуация отличается:

Лимоны: 100–120 грн/кг – подорожали

100–120 грн/кг – подорожали Апельсины: 60–75 грн/кг — подешевели

Среди украинских фруктов:

Груши: 45-110 грн/кг (было 30-85 грн)

45-110 грн/кг (было 30-85 грн) Яблоки: 20–85 грн/кг — по-прежнему

20–85 грн/кг — по-прежнему Сливы: 20–45 грн/кг – стабильно

20–45 грн/кг – стабильно Персики: 50–80 грн/кг – стабильно

Сезонные ягоды снижаются в цене:

Арбузы: 8–15 грн/кг

8–15 грн/кг Дыни: 25–40 грн/кг (было 45–60 грн)

Спрос среди покупателей

Наиболее активно продаются:

Яблоки

Картофель

Также стабильно хорошо продаются свекла и морковь.

Сливы почти исчезли с прилавков, спрос на лимоны вырос — их чаще покупают с приближением холодов.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

