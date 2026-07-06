В Украине снизилась стоимость популярного овоща: сколько стоит

В Украине продолжает дешеветь ранний картофель. За последнюю неделю отпускные цены производителей снизились еще примерно на 15% и составляют 12–20 грн за килограмм. Эксперты объясняют это активным поступлением нового урожая на рынок и прогнозируют, что тенденция к удешевлению может сохраниться и в ближайшие недели.

В супермаркетах овощи сейчас продают в среднем по 17–24 грн/кг. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По результатам ежедневного мониторинга рынка, украинские производители пересмотрели цены в сторону снижения. Основной причиной стал массовый сбор раннего картофеля, который уже начался в большинстве регионов страны.

Почему дешевеет картофель

По сравнению с предыдущей неделей отпускные цены упали в среднем на 15%, что явилось одним из наиболее ощутимых снижений с начала сезона. При этом конечная стоимость для покупателей зависит от региона, торговой наценки, расходов на транспортировку и качества продукции.

Специалисты объясняют, что ключевым фактором остается сезонное увеличение предложения. В июле фермеры активно собирают новый урожай, из-за чего на рынок ежедневно приходят все большие объемы картофеля.

Рост предложения увеличивает конкуренцию между производителями. Чтобы побыстрее реализовать продукцию, продавцы вынуждены снижать цены. Кроме того, часть раннего картофеля еще не отвечает высоким требованиям по внешнему виду и пригодности к длительному хранению, поэтому его также реализуют дешевле.

Несмотря на нынешнее удешевление, аналитики обращают внимание на то, что цены все еще остаются показательными по сравнению с прошлым годом. По их данным, в аналогичный период 2025 года картофель стоил примерно на 16% дороже.

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Чего ждать в ближайшее время

Эксперты предполагают, что снижение стоимости может продолжаться и дальше. По мере увеличения объемов нового урожая предложение на рынке продолжит расти, а при отсутствии соответствующего увеличения спроса производители могут и дальше пересматривать цены вниз.

В то же время, дальнейшая ситуация будет зависеть от погодных условий, урожайности, расходов на хранение и общей рыночной конъюнктуры. Традиционно низкие цены на картофель наблюдаются именно во время массового сбора урожая, после чего осенью рынок постепенно стабилизируется.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, средняя цена раннего картофеля в украинских супермаркетах составляет 21,41 грн за килограмм. По состоянию на 5 июля крупнейшие торговые сети предлагают овощи по следующим ценам:

Varus – от 17,60 грн/кг (акционная цена);

"Сельпо" – от 19 грн/кг (по акции);

Auchan – от 21,90 грн/кг (по акционному предложению).

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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