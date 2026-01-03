В Украине выросли цены на популярный продукт: сколько стоит

Украинцы столкнулись с ростом цен на популярные продукты в супермаркетах. В декабре 2025 по сравнению с ноябрем заметно подорожали отдельные молочные товары, прежде всего твердый сыр, сливочное масло и кисломолочный сыр.

Об этом сообщает портал Минфин.

Как изменились цены на молочные продукты

Сливочное масло Крестьянское 72,5% (200 г) : средняя цена выросла до 118,09 грн (со 117,51 грн в ноябре).

: средняя цена выросла до (со 117,51 грн в ноябре). Сливочное масло Яготинское 73% (200 г) : теперь стоит 116,40 грн (против 111,34 грн месяцем ранее) – рост наиболее ощутимый.

: теперь стоит (против 111,34 грн месяцем ранее) – рост наиболее ощутимый. Кисломолочный сыр Простонаше 9% (300 г) : цена поднялась до 98,96 грн (с 92,73 грн).

: цена поднялась до (с 92,73 грн). Твердый сыр Звени Гора голландский 45% (1 кг) : самое значительное подорожание - до 576,30 грн (с 530,35 грн в ноябре).

Такой рост объясняется сезонным спросом перед праздниками, а также дополнительными затратами производителей и ритейлеров на энергоносители.

По данным аналитиков EastFruit, в конце декабря 2025 значительно выросли цены на тепличные помидоры — один из самых популярных овощей для праздничного стола. За последнюю неделю стоимость повысилась в среднем на 20%. Пока тепличные томаты продаются по 80–100 грн за килограмм, в зависимости от качества и региона поставки.

Эксперты отмечают, что после новогодних праздников спрос снизится, что может привести к стабилизации или даже снижению цен на некоторые молочные продукты. В то же время, общий тренд по росту цен на молочку и овощи сохраняется из-за инфляции и затрат на производство.

