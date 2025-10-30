Весеннее тепло до 19 градусов: прогноз погоды на 31 октября

В пятницу, 31 октября, в Украине ожидается в основном теплая осенняя погода, хотя в отдельных регионах возможны осадки. По прогнозу дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке страны.

На остальной территории осадков не предполагается. Ветер будет западным, местами порывистым — иногда скорость может достигать 15–18 м/с. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Несмотря на местные дожди, октябрь завершится приятной погодой. На юге воздух прогреется до +15…+19°C. В северных областях ожидается несколько прохладнее – примерно +9…+13°C. В других регионах температура будет составлять в среднем +11…+15°C.

В Киеве возможен небольшой дождь, ожидается порывистый западный ветер. Максимальная температура днем составит около +10…+11°C, что несколько ниже чем накануне.

В ближайшие дни в Украине удержится умеренно теплая погода: без значительных ночных морозов, а днем — в пределах +10…+14°C, на юге на несколько градусов теплее.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

