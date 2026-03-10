'Война с Ираном практически завершена, у них ничего не осталось' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что военное противостояние между Соединенными Штатами и Иран фактически подходит к концу. Такую оценку он высказал в телефонном разговоре с журналистами телеканала CBS News.

По словам американского лидера, Иран в значительной степени потерял свой военный потенциал, поэтому активная фаза конфликта, по его мнению, почти завершена. Трамп заявил, что иранская армия находится в очень слабом состоянии.

Читайте также: Как падение союзника Путина ударит по позициям Кремля на мировой арене

Он утверждает, что страна практически лишилась ключевых военных возможностей, включая морские силы, современные средства связи и эффективные военно-воздушные силы. Также президент США отметил, что ракетные системы Ирана якобы рассеяны по разным территориям, а беспилотники уничтожаются даже в местах их производства. По его мнению, в военном плане у Ирана уже нет достаточных ресурсов для продолжения противостояния.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!