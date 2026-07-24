Язык проглотите: рецепт кабачковой икры по-херсонски на зиму
Кабачковая икра по-херсонски — простая, бюджетная и вкусная домашняя заготовка, которую легко приготовить из доступных овощей. В классический рецепт входят кабачки, морковь, лук, томатная паста, подсолнечное масло, сахар, соль и черный перец.
Благодаря удачно подобранным пропорциям, закуска получается насыщенной, ароматной и с ярким овощным вкусом. Об этом пишет Shuba.
Главная особенность этого рецепта – равное количество основных овощей. Для приготовления понадобится по 1 кг кабачков, моркови и лука. Именно такое соотношение обеспечивает сбалансированный вкус и ласковую консистенцию. Если кабачки уже перезрели, перед приготовлением нужно удалить жесткие семена. Овощи можно мелко нарезать или натереть на большой терке – так они быстрее приготовятся.
Сначала овощи тушат до мягкости, занимающей примерно 20–30 минут, а затем измельчают блендером до однородного пюре. Затем добавляют томатную пасту, специи и еще несколько минут проваривают массу. Готовую икру разлагают в заранее стерилизованные банки и герметично закрывают. Такая заготовка отлично сохраняется всю зиму и станет вкусным дополнением к любому блюду.
Ингредиенты
- кабачки – 1 кг;
- морковь - 1 кг;
- репчатый лук - 1 кг;
- подсолнечное масло – 200 мл;
- томатная паста — 200 г;
- сахар - 100 г;
- соль – 2 ст. л.;
- черный молотый перец – по вкусу.
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Способ приготовления
Шаг 1. Подготовьте овощи
Очистите лук и морковь, хорошо промойте. Лук мелко нашинкуйте, а морковь натрите на большой терке. Кабачки нарежьте небольшими кубиками, при необходимости удалив семена.
Шаг 2. Обжарьте и протушите
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте подсолнечное масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте еще около пяти минут. После этого всыпьте кабачки и тушите все овощи 15–20 минут, пока они не станут мягкими.
Шаг 3. Измельчите массу
Готовые овощи перебейте блендером до однородной смеси. Добавьте томатную пасту, сахар, соль и чёрный перец, тщательно перемешайте. Доведите до кипения массу и варите еще около пяти минут на слабом огне.
Шаг 4. Закройте в банки
Горячую кабачковую икру разложите в стерилизованные тёплые банки и сразу герметично закатайте крышками. После охлаждения храните заготовку в темном прохладном месте.
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