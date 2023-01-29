Юрист объяснил, могут ли мобилизовать волонтеров

Во время военного положения и общей мобилизации призыва на военную службу подлежат военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у многих украинцев возникает вопрос, могут ли официально зарегистрированные волонтеры, которые и так постоянно помогают армии, мобилизовывать в ВСУ.

Имеют ли волонтеры право на увольнение или отсрочку от общей мобилизации рассказал адвокат Богдан Пересада. По его словам, это предусмотрено соответствующей статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Напомним, в Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Раньше мы писали кого из украинцев не могут призвать принудительно.

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Не подлежат мобилизации следующие категории граждан:

Лица, забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

Лица с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением ВЛК);

Женщины и мужчины, на иждивении которых находятся 3 и более несовершеннолетних детей;

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с тяжелой болезнью;

Женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Занятые постоянным уходом за больной женой, мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.;

Лица, имеющие жену или мужа из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы;

Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа или жену, проходящую военную службу;

народные депутаты Украины;

Соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, а также педагогические работники, в частности работники общеобразовательных учреждений, при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В этом перечне отсутствует такое основание для освобождения от мобилизации как наличие статуса волонтера. Поэтому, по словам адвоката, "человек со статусом волонтера подлежит мобилизации на общих основаниях, другой Закон не определен". Это же касается и военного учета.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, кто и где имеет право вручать повестки, а юрист Виктория Тютюнникова ответила, законно ли заполнение повестки на прямо улице перед вручением.

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