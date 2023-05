Пять фактов о The Cure: не все фанаты это знают

The Cure, возглавляемая лидером Робертом Смитом – легендарная группа, которая за годы своего существования оказала влияние на множество музыкантов. Известная своим мрачным, мелодичным звучанием, группа существует с конца 1970-х годов, и ее музыка продолжает находить отклик у поклонников по всему миру. UAportal подготовил список из пяти интересных фактов о The Cure.

Первоначальное название группы было "Easy Cure". Они образовались в 1976 году, когда Роберту Смиту было всего 17 лет. В то время это было трио, состоящее из Смита на гитаре и вокале, Майкла Демпси на басу и Лола Толхерста на барабанах. Свое первое выступление они отыграли в 1977 году и вскоре начали выступать с концертами по всей Англии.

На протяжении многих лет состав The Cure неоднократно менялся, но Роберт Смит оставался неизменным. Фактически, Смит – единственный участник группы, который был с ними с самого начала. В группе сменилось несколько басистов и барабанщиков, самым долгоиграющим басистом был Саймон Гэллап, а нынешним барабанщиком – Джейсон Купер.

Прорывным альбомом группы стал "The Head on the Door", выпущенный в 1985 году. Он породил несколько хитовых синглов, включая "In Between Days" и "Close to Me". Альбом ознаменовал отход от прежнего звучания группы и продемонстрировал более доступную, поп-ориентированную сторону The Cure.

У The Cure есть преданные поклонники, многие из которых известны своей готической модой и стилем. Музыка и имидж группы оказали большое влияние на готическую культуру, и их часто называют одной из групп-основателей жанра. Знаковый образ группы, включающий черную одежду, тяжелый макияж и прическу, стал отличительной чертой готической субкультуры.

Несмотря на свой мрачный, задумчивый образ, The Cure на протяжении многих лет исполняли несколько жизнерадостных и даже юмористических песен. Одна из их самых известных песен, "Friday I'm in Love", – это запоминающаяся поп-песня, которая стала массовым хитом в 1992 году. Эта песня отличается от обычного звучания группы и часто упоминается как одна из самых счастливых песен, когда-либо записанных.

