П'ять фактів про The Cure: не всі фанати це знають

The Cure, очолювана лідером Робертом Смітом – легендарний гурт, який за роки свого існування вплинув на безліч музикантів. Відомий своїм похмурим, мелодійним звучанням, гурт існує з кінця 1970-х років, і його музика продовжує знаходити відгук у шанувальників у всьому світі. UAportal підготував список із п'яти цікавих фактів про The Cure.

Факт 1

Початкова назва групи була "Easy Cure". Вони утворилися 1976 року, коли Роберту Сміту було лише 17 років. На той час це було тріо, що складалося зі Сміта на гітарі та вокалі, Майкла Демпсі на басу та Лола Толхерста на барабанах. Свій перший виступ вони відіграли у 1977 році і невдовзі почали виступати з концертами по всій Англії.

Факт 2

Протягом багатьох років склад The Cure неодноразово змінювався, але Роберт Сміт залишався незмінним. Фактично, Сміт – єдиний учасник гурту, який був із ними із самого початку. У групі змінилося кілька басистів і барабанщиків, найтривалішим басистом був Саймон Геллап, а нинішнім барабанщиком – Джейсон Купер.

Відео дня

Читайте також: Як Анджеліна Джолі підкорила світ і стала кіно-іконою

Факт 3

Проривним альбомом гурту став "The Head on the Door", випущений у 1985 році. Він породив кілька хітових синглів, включаючи "In Between Days" та "Close to Me". Альбом ознаменував відхід від колишнього звучання гурту та продемонстрував більш доступну, поп-орієнтовану сторону The Cure.

Факт 4

The Cure є віддані шанувальники, багато з яких відомі своєю готичною модою та стилем. Музика та імідж гурту вплинули на готичну культуру, і їх часто називають однією з груп-засновників жанру. Знаковий образ групи, що включає чорний одяг, важкий макіяж та зачіску, став відмінною рисою готичної субкультури.

Факт 5

Попри свій похмурий, задумливий образ, The Cure протягом багатьох років виконували кілька життєрадісних та навіть гумористичних пісень. Одна з найвідоміших пісень, "Friday I'm in Love", – це поп-пісня, що запам'ятовується, яка стала масовим хітом в 1992 році. Ця пісня відрізняється від звичайного звучання гурту і часто згадується як одна з найщасливіших пісень, які колись були записані.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !