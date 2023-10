Революционер рок жанра: что известно об Аврил Лавин

Популярная певица 2000-2010 годов Аврил Лавин всегда удивляла своими удивительными концертами и быстрым карьерным ростом, однако некоторые факты о девушке до сих пор остаются малоизвестными. UAportal подготовил пять фактов о необычной рок-исполнительнице.

Начало карьеры девушки

В первый раз Аврил почувствовала вкус славы в возрасте 15 лет, когда победила на конкурсе кантри-радио. Эта победа позволила ей выступить вместе с известной Шанайей Твэйн во время одного из ее концертов в Corel Centre в Оттаве. Их хит "What Made You Say That" позволил Лавину продемонстрировать свой талант и заявить о своем стремлении стать знаменитой исполнительницей.

Встреча с двумя будущими мужчинами

Малоизвестно, но Аврил Лавин пересеклась с обоими ее будущими мужчинами за одну ночь в 2002 году. Она впервые встретила Дерика Уибли, солиста группы Sum 41, в баре, где они впервые поцеловались. Позже в тот же вечер она увидела Чада из группы Nickelback, когда ее выводили из бара. Она и не подозревала, что эта случайная встреча сформирует ее романтическую жизнь на будущие годы.

Признание фронтменом группы Metallica

В 2003 году Лавин неожиданно появилась на концерте MTV, посвященном группе Metallica, где исполнила кавер на песню "Fuel". Выступая на одной сцене со многими артистами, среди которых были Sum 41, Snoop Dogg, Korn, Limp Bizkit и Staind, Лавин поразила фронтмена Metallica Джеймса Хэтфилда своим исполнением, который отметил, что это было самое лучшее женское исполнение их песни.

Муза Рианны

Рианна, известная барбадосская артистка, использовала одну из песен Аврил Лавин для своего трека Cheers (I'll Drink to That) из альбома Loud. Лавин даже появилась в эпизодической роли в клипе на эту песню, что еще больше подчеркнуло ее популярность и авторитет в музыкальной индустрии.

Болезнь Лайма

В 2014 году Лавин столкнулась с проблемой, когда у нее диагностировали болезнь Лайма. Находясь в туре в поддержку своего одноименного альбома, Аврил Лавин испытывала усталость и физическое истощение, что сначала озадачило врачей. После ошибочных диагнозов синдрома хронической усталости и тревоги, в возрасте 30 лет ей наконец-то поставили диагноз "болезнь Лайма", что осветило ее борьбу и способствовало большей осведомленности людей об этой болезни.

