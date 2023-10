Революціонерка рок жанру: що відомо про Авріл Лавін

Популярна співачка 2000-2010-х років Авріл Лавін завжди дивувала своїми дивовижними концертами та швидким кар'єрним зростом, проте деякі факти про дівчину досі лишаються маловідомими. UAportal підготував п'ять фактів про незвичну рок-виконавицю.

Початок кар'єри дівчини

Уперше Авріл відчула смак слави у віці 15 років, коли перемогла на конкурсі кантрі-радіо. Ця перемога дозволила їй виступити разом з відомою Шанайєю Твейн під час одного з її концертів у Corel Centre в Оттаві. Їхній хіт "What Made You Say That" дозволив Лавін продемонструвати свій талант і заявити про своє прагнення стати знаменитою виконавицею.

Зустріч з двома майбутніми чоловіками

Маловідомо, але Авріл Лавін перетнулася з обома її майбутніми чоловіками за одну ніч у 2002 році. Вона вперше зустріла Дерика Віблі, соліста гурту Sum 41, у барі, де вони вперше поцілувалися. Пізніше того ж вечора вона побачила Чада з гурту Nickelback, коли її виводили з бару. Вона й гадки не мала, що ця випадкова зустріч сформує її романтичне життя на майбутні роки.

Визнання фронтменом гурту Metallica

У 2003 році Лавін несподівано з'явилася на концерті MTV, присвяченому гурту Metallica, де виконала кавер на їхню пісню "Fuel". Виступаючи на одній сцені з багатьма артистами, серед яких були Sum 41, Snoop Dogg, Korn, Limp Bizkit і Staind, Лавін вразила фронтмена Metallica Джеймса Хетфілда своїм виконанням, який зазначив, що це було найкраще жіноче виконання їхньої пісні.

Муза Ріанни

Ріанна, відома барбадоська артистка, використала одну з пісень Авріл Лавін для свого треку "Cheers (I'll Drink to That)" з альбому Loud. Лавін навіть з'явилася в епізодичній ролі в кліпі на цю пісню, що ще більше підкреслило її популярність і авторитет у музичній індустрії.

Хвороба Лайма

У 2014 році Лавін зіткнулася з проблемою, коли у неї діагностували хворобу Лайма. Перебуваючи в турі на підтримку свого однойменного альбому, Авріл Лавін відчувала втому і фізичне виснаження, що спочатку спантеличило лікарів. Після помилкових діагнозів синдрому хронічної втоми і тривоги, у віці 30 років їй нарешті поставили діагноз "хвороба Лайма", що висвітлило її боротьбу і сприяло більшої обізнаності людей про цю хворобу.

