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Путешествия

10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми. Один или трое, берите всех

Анна Веселова - Соловонюк

10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми. Один или трое, берите всех

Путешествия с маленькими детьми становятся настоящим кошмаром для родителей, если планирование происходит спонтанно или по принципу: как–то будет. Сделать дорогу удовольствием и приятной частью путешествия можно, приняв для себя один факт: так, как раньше уже не будет. Как? Теперь успех вашей поездки будет зависеть от подготовки и умения быстро перестраиваться в любой ситуации. Есть правила, которые точно сделают ваш отдых более легким, менее зависимым от случайностей и с возможностью отдохнуть для себя. И мы не о бабушке рядом, хотя здесь вариант почти идеален. Опытные мамы собрали 10 советов, которые вам пригодятся.

10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми. Один или трое, берите всех

1. Выбрав локацию для отдыха, убедитесь, что она наполнена интересами для возраста ваших детей. Все пропускные билеты в музеи или зоопарки, которые можно купить онлайн, лучше приобрести заранее, хотя бы с вечера. Так вы сможете обойти большие очереди на кассе и спокойно все оформить, например, когда ребенок спит.

2. Не стоит впихивать в день кучу развлечений, или впечатлений. Так вы сможете немного расслабить свои ноги и мозг. Лучше одно, два великолепных впечатления, чем 5 испорченных и бегом. Учтите, что любое путешествие развивает ребенка лучше детских садов, только нужно дать время на изучение мира.

10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми. Один или трое, берите всех

3. Запланируйте переезд от пункта А в пункт В на ночь, так ребенок сможет поспать даже в автобусе. И, хотя, вы поспите вряд ли, как правило, это лучше, чем когда ребенок скучает целый день в транспорте.

4. Учитывайте режим дня ребенка. Как бы то ни было неудобно, но ребенок, который вовремя поел и вовремя поспал капризничает гораздо меньше. Не стоит тянуть ребенка в толпу, когда ему пора спать, или на долгую прогулку не имея достаточного количества пищи. То, что вы подстроитесь, только добавит приятных впечатлений.

10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми. Один или трое, берите всех

5. Проживайте путешествие вместе с ребенком, не ждите все время, что вот сейчас доберемся до гостиницы, ребенок уснет и я наконец отдохну. Это только усугубит ваше истощение. Найдите время порадоваться рисунку на окне или рассказать ребенку о каждом предмете за окном, так вы сможете преодолеть время быстрее.

6. Если ребенка укачивает во время путешествия. Так это тяжело и утомительно, но ребенку еще хуже. Заранее позаботьтесь о своих знаниях по этому поводу. Для более взрослых детей есть таблетки, для малышей есть четкие правила: ребенку не должно быть жарко, не должно быть одежды, которая сжимает горло или живот, ребенок должен максимально смотреть в окно, а не в гаджет и т.д.

7. Всегда имейте с собой максимальную аптечку из обязательных лекарств для ребенка: жаропонижающее, от диареи, от конъюнктивита и воспаления уха, для носа и горла. Так вам не придется потратить много нервов и времени на поиск врача в незнакомом или удаленном месте или на поиск аптеки.

10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми. Один или трое, берите всех

8. Достаточно пищи и перекусов, достаточно воды – для некоторых это просто залог успеха. Не рассчитывайте на заправки или случайные магазины.

9. Продумайте несколько игрушек, которые ребенок максимально любит, чтобы занять во время поездки. А если возьмете одну, две новенькие, которые ребенок еще не видел, вообще выигрываете много спокойного времени.

10. Никогда не рано рассказывать ребенку о поездке. Поделитесь своими планами, расскажите в подробностях. Сообщайте ребенку на пути свои действия: сейчас мы сядем в автобус, сейчас будет остановка и мы прогуляемся. Даже если, первая поездка не принесет плодов, следующая будет немного спокойнее. Ребенок нервничает от незнакомого окружения и проявляет это "бунтом на корабле".

И напоследок, ваше спокойствие и четкие действия всегда успокаивают малышей, не паникуйте. Путешествие – это интересная возможность жизни, которой тоже нужно учиться. Путешествуем по Украине вместе с детьми.

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