10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми. Один или трое, берите всех

Путешествия с маленькими детьми становятся настоящим кошмаром для родителей, если планирование происходит спонтанно или по принципу: как–то будет. Сделать дорогу удовольствием и приятной частью путешествия можно, приняв для себя один факт: так, как раньше уже не будет. Как? Теперь успех вашей поездки будет зависеть от подготовки и умения быстро перестраиваться в любой ситуации. Есть правила, которые точно сделают ваш отдых более легким, менее зависимым от случайностей и с возможностью отдохнуть для себя. И мы не о бабушке рядом, хотя здесь вариант почти идеален. Опытные мамы собрали 10 советов, которые вам пригодятся.

1. Выбрав локацию для отдыха, убедитесь, что она наполнена интересами для возраста ваших детей. Все пропускные билеты в музеи или зоопарки, которые можно купить онлайн, лучше приобрести заранее, хотя бы с вечера. Так вы сможете обойти большие очереди на кассе и спокойно все оформить, например, когда ребенок спит.

2. Не стоит впихивать в день кучу развлечений, или впечатлений. Так вы сможете немного расслабить свои ноги и мозг. Лучше одно, два великолепных впечатления, чем 5 испорченных и бегом. Учтите, что любое путешествие развивает ребенка лучше детских садов, только нужно дать время на изучение мира.

3. Запланируйте переезд от пункта А в пункт В на ночь, так ребенок сможет поспать даже в автобусе. И, хотя, вы поспите вряд ли, как правило, это лучше, чем когда ребенок скучает целый день в транспорте.

4. Учитывайте режим дня ребенка. Как бы то ни было неудобно, но ребенок, который вовремя поел и вовремя поспал капризничает гораздо меньше. Не стоит тянуть ребенка в толпу, когда ему пора спать, или на долгую прогулку не имея достаточного количества пищи. То, что вы подстроитесь, только добавит приятных впечатлений.

5. Проживайте путешествие вместе с ребенком, не ждите все время, что вот сейчас доберемся до гостиницы, ребенок уснет и я наконец отдохну. Это только усугубит ваше истощение. Найдите время порадоваться рисунку на окне или рассказать ребенку о каждом предмете за окном, так вы сможете преодолеть время быстрее.

6. Если ребенка укачивает во время путешествия. Так это тяжело и утомительно, но ребенку еще хуже. Заранее позаботьтесь о своих знаниях по этому поводу. Для более взрослых детей есть таблетки, для малышей есть четкие правила: ребенку не должно быть жарко, не должно быть одежды, которая сжимает горло или живот, ребенок должен максимально смотреть в окно, а не в гаджет и т.д.

7. Всегда имейте с собой максимальную аптечку из обязательных лекарств для ребенка: жаропонижающее, от диареи, от конъюнктивита и воспаления уха, для носа и горла. Так вам не придется потратить много нервов и времени на поиск врача в незнакомом или удаленном месте или на поиск аптеки.

8. Достаточно пищи и перекусов, достаточно воды – для некоторых это просто залог успеха. Не рассчитывайте на заправки или случайные магазины.

9. Продумайте несколько игрушек, которые ребенок максимально любит, чтобы занять во время поездки. А если возьмете одну, две новенькие, которые ребенок еще не видел, вообще выигрываете много спокойного времени.

10. Никогда не рано рассказывать ребенку о поездке. Поделитесь своими планами, расскажите в подробностях. Сообщайте ребенку на пути свои действия: сейчас мы сядем в автобус, сейчас будет остановка и мы прогуляемся. Даже если, первая поездка не принесет плодов, следующая будет немного спокойнее. Ребенок нервничает от незнакомого окружения и проявляет это "бунтом на корабле".

И напоследок, ваше спокойствие и четкие действия всегда успокаивают малышей, не паникуйте. Путешествие – это интересная возможность жизни, которой тоже нужно учиться. Путешествуем по Украине вместе с детьми.