Ціна зволікання зростає: коли Україні очікувати на допомогу США?

В ніч на 14 квітня ц.р. Іран атакував Ізраїль 187 БПЛА "Shahed", 36 крилатими ракетами та 110 балістичними ракетами HVAR. Тегеран оголосив це кроком у відповідь на знищення низки іранських генералів і офіцерів, що були залучені до організації нападів ХАМАС та Хезболи на Ізраїль, у іранському консульстві в Дамаску ударом ізраїльської ракети. Ізраїль та його союзники знищили абсолютну більшість з 334 повітряних іранських цілей, що були запущені не тільки з території Ірану, але і Іраку, Ємену та Лівану, та ефективно відбили таку масовану атаку.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний удар Ірану по Ізраїлю, заявивши, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Адже в Україні дуже добре знають весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів. Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Лише за 3,5 місяці 2024-го росіяни випустили по Україні майже 1 тис ракет, близько 2,8 тис БПЛА та майже 7 тис керованих авіабомб.

Під час російських атак проти України виглядає іранці тренувалися, як слід потім атакувати Ізраїль. Москва та Тегеран тісно співпрацюють, зокрема використовують аналогічні зразки БПЛА "Shahed"/"Герань". Успішне відбиття іранської атаки засвідчило важливість дієвої допомоги союзників: Ізраїлю допомагали збивати повітряні цілі США, Велика Британія, Франція, Йорданія.

Тільки США збили більше 80 БПЛА та мінімум 6 балістичних ракет. Київ тепер також розраховує, що сусіди України, перш за все Польща та Румунія, візьмуть приклад з дій Ізраїлю і його союзників. Тим паче, що російські ракети і дрони регулярно порушують їх власний повітряний простір. Досвід відбиття іранської атаки Ізраїлем та союзниками демонструє, що завдяки достатній кількості сучасної зброї, зокрема літаків-винищувачів та новітніх систем ППО та ПРО можна ефективно відбивати будь-які масовані ракетні атаки. Це додатковий аргумент, чому Україні треба терміново надати додаткові системи ППО та літаки F-16.

Цікаво, що половина іранських балістичних ракет взагалі не долетіла до встановлених цілей через брак у їх виробництві. Інші були збиті в основному ізраїльською ПРО, яка має на озброєнні ефективну систему протидії іранській балістиці. Однак Тегеран задоволений результатами обстрілу Ізраїлю, який використав засобів ППО та ПРО на суму більше одного мільярда доларів, тоді як вартість запущених іранських ракет та ударних дронів менше в десять раз від витрачених Ізраїлем коштів на оборону від цього нападу, не беручи до уваги витрати союзників: США, Великобританії, Франції та Йорданії. Президент Ізраїлю І.Герцог назвав ракетний обстріл країни Тегераном оголошенням війни Іраном. Офіційний Єрусалим заявив на право нанесення удару у відповідь, не зазначивши, коли він буде здійснений.

Очевидно, що будуть атаковані важливі військові об’єкти в Ірані, зокрема, ті звідки проводився обстріл ізраїльської території та можливо об’єкти іранської ядерної програми. Вашингтон заявив, що не братиме участь в акції помсти Ізраїлю, закликавши його до стриманості, при цьому підтримавши ідею проведення спеціального засідання Ради Безпеки ООН з приводу терористичного іранського нападу на Ізраїль. Проведення цього заходу також підтримали Великобританія та Франція.

При цьому постійний представник РФ в ООН Небензя виправдовував дії Ірану та звинувачував в усьому Ізраїль, чим підтвердив існування осі зла Москва-Тегеран. У зв’язку з цим, в Конгресі США почали лунати рішучі заклики покарати Іран за такий масований ракетний напад. Конгресмени терміново вирішили розглянути питання надання фінансової підтримки Ізраїлю. Протягом тижня Палата представників Конгресу США винесе на розгляд питання військової допомоги.

Таким чином, масована атака Ірану проти Ізраїлю демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії. Час покласти край кількамісячному зволіканню розгляду життєво важливого питання військової допомоги у Конгресі США. Поки демократії вагаються, самовпевненість диктатур і терористів зростає. Ізраїль потребує підтримки, але не менше її потребує й Україна, яка перманентно потерпає від російського ракетного терору і з усіх сил стримує ворожий натиск на фронті. Стає очевидним, що потрібно зберегти пакет спільної допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, вже проголосований у Сенаті. Росія щодня завдає значної шкоди Україні. Ціна зволікань із допомогою постійно зростає. Український народ, який платить цю затримку своїми життями, сподівається, що критично важливий пакет допомоги буде проголосований Конгресом вже протягом ближчих двох тижнів. Однак дії спікера Палати представників Джонсона свідчать про інше. Він пропонує розділити допомогу Україні і Ізраїлю, що знову затягує процес прийняття рішення конгресменами. Крім того, прес-секретар Ради нацбезпеки Кірбі заявив, що США не будуть збивати іранські дрони над Україною, як це зробили в Ізраїлі. Там США разом з союзниками збили їх більше половини. Він вважає, що це два зовсім різні конфлікти і два зовсім різних рівнів загроз. З цим можна погодитися, лише з поправкою, що рівень загрози російської агресії в десятки разів вищий від іранської. Та Україні не надто поспішають допомагати. І це або геополітична близькорукість, або планомірна політика давати Києву мінімально необхідну підтримку. А поки Україна умивається кров’ю, така політика може призвести до катастрофічних результатів.