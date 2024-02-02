Добавки для схуднення – гроші на вітер

Ми багато їмо, мало рухаємося, заїдаємо стрес солодощами та фастфудом, потім щадний спосіб якнайшвидше схуднути. Історія стара, як світ, тому виробники добавок для схуднення пропонують нам насолоджуватися їжею без почуття провини, запиваючи "маленькі радощі" обнадійливою капсулою.

Та мало хто знає, що контролюючі органи прирівнюють дієтичні добавки до харчових продуктів, а не до ліків, що ускладнює контроль БАД-ів у всьому світі. А ефективна терапія зайвої ваги та ожиріння здійснюється лише за допомогою офіційно схвалених препаратів та коригуванням способу життя пацієнтів.

Однак приватні клініки й виробники дієтичних добавок продовжують заробляти нечувані суми на БАД-ах для схуднення із сумнівним, клінічно не доведеним складом. Чому це неефективно та є загрозою для вашого гаманця?

Темна сторона БАД-ів або чому не можна вірити рекламі?

Приватні клініки та виробники дієтичних добавок часто пропонують "натуральні" добавки для схуднення на основі так званих "жироспалювачів". БАД-и для схуднення, як правило, містять певний комплекс вітамінів та мінералів, екстракти рослин і амінокислоти, які у ЗМІ, соцмережах та блогах виробників подаються як "жироспалювачі". До таких компонентів без клінічних підстав часто відносять:

екстракти зеленого чаю та зеленої кави;

екстракт ананасу та грейпфруту;

кофеїн, малиновий кетон, екстракт гарцинії;

L-карнітин, холін, інозитол та L-триптофан;

хлорофіл і т.д.

Зазначимо, що в офіційній медицині немає жодного науково доведеного клінічного дослідження, яке б підтверджувало ефективність дієтичних добавок у терапії зайвої ваги та ожиріння.

У США та Європі БАД-и прирівнюють до продуктів харчування як додаткове джерело мікроелементів. Тому до них немає таких серйозних вимог та стандартів якості, як до лікарських засобів.

Ні Європейське агентство з лікарських засобів EMA, ні Управління з контролю за харчовими продуктами та препаратами FDA не несуть відповідальності за заявлені властивості та ефективність дієтичних добавок. Єдине, що вимагають від виробників контролюючі органи - безпека складу, яку також вкрай складно контролювати.

Схуднення по-європейськи та інші хитрощі реклами

У просторах інтернету можна натрапити на сотні яскравих та обнадійливих реклам таблеток для схуднення із сумнівним складом і багатообіцяючою ефективністю. Враховуючи попит на швидке схуднення, виробники БАД-ів, дистриб'ютори та приватні клініки досить непогано заробляють на подібних добавках.

Наскільки виправдана така "терапія" ожиріння й що насправді отримують пацієнти замість грошей? Київська навчальна клініка для косметологів та лікарів-естетистів "Європейська естетика-Україна" пропонує своїм пацієнтам, а також усім охочим схуднути, "насолоджуватися улюбленою їжею без почуття провини", запиваючи її шипучими таблетками для схуднення Lineatabs.

Як говорить реклама на офіційному сайті компанії, ключовий компонент таблеток Lineatabs - натуральний запатентований комплекс Solusitan, який складається з харчових волокон та полі-Д-глюкозаміну.

Виробник також заявляє: запатентований комплекс полі-Д-глюкозамін має позитивний магнітний заряд, тоді як молекули жиру негативно заряджені. Позитивно заряджений Solusitan притягує жир, як магніт, виводячи його з організму.

Безневинний, та оманливий склад

Якщо відсунути на другий план маркетингові хитрощі, які не мають нічого спільного з офіційною медициною, то фактично до складу шипучих таблеток для схуднення Lineatabs входять: глюкозамін, інулін, вітамін С, стевія, вітамін В2, замінник цукру сорбіт і натуральні ароматизатори лимона та лайму.

Зазначимо, що глюкозамін – це речовина, яка підтримує еластичність і рухливість суглобів. Сполука є в організмі людини і тварин. Найбільшу кількість цієї речовини дослідники відзначають у раковинах ракоподібних.

У клінічних дослідженнях глюкозамін не пов'язаний з контролем ваги та терапією ожиріння, проте дослідження на мишах показали, що речовина зменшує резистентність до інсуліну.

Ще в одному дослідженні, в якому брали участь жінки з ожирінням та остеоартритом колінного суглоба, пацієнтки дотримувалися дієти, займалися фізичною активністю та вживали добавки глюкозаміну. Дослідники дійшли висновку, що помірні фізичні вправи й дієта мають більш значний терапевтичний ефект, ніж добавки глюкозаміну.

Вітаміни С, В12 хоч не і зашкодять організму, однак на втрату ваги також не вплинуть. Мікроелементи не пов'язані з контролем ваги й терапією ожиріння у клінічних дослідженнях. Лише позначений у складі добавки інулін у кількох дослідженнях показав ефективністьу зниженні вісцерального жиру. Однак на втрату ваги компонент ніяк не впливає.

Офіційна медицина: терапія зайвої ваги та ожиріння

Zepbound, Wegovy, Ozempiс, Mounjaro – перелік інноваційних препаратів для лікування ожиріння, усунення зайвої ваги та діабету 2-го типу, схвалені FDA. Діючі речовини тирзепатид та семаглутид - агоністи рецептора GLP-1R впливають на гормональні рецептори, забезпечують втрату ваги й покращення показників цукру в крові. Ефективність цих препаратів клінічно доведена.

Незважаючи на побічні ефекти та високу вартість, нові препарати для схуднення, на думку експертів та лікарів, мають величезний потенціал для терапії ожиріння у майбутньому. Стримуючим фактором поки що виступають висока ціна, проблеми зі страховкою та дефіцитом цих ліків на ринку.

Крім застосування препаратів із доведеною ефективністю, сучасна медицина також пропонує збалансовану дієту й фізичні навантаження для контролю ваги після терапії. Щодо дієтичних добавок із рослинно-вітамінним складом, вони не мають клінічно доведеної бази, тому не можуть позиціонуватися як ефективні засоби для схуднення.