Десерт за 15 хвилин: як зварити варення з акації

Квітуча акація не лише наповнює весну яскравим ароматом, а й дозволяє зберегти його у вигляді незвичного десерту. Варення з акацієвих пелюсток має ніжну текстуру, м’який солодкий смак і золотистий відтінок, який часто порівнюють із травневим медом.

Це ароматні ласощі з делікатною цитрусовою ноткою, що врівноважує природну солодкість і робить смак більш виразним. Рецептом поділився ТСН.

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Для приготування використовують лише білі пелюстки, ретельно відокремлюючи їх від зелених частин квітки, адже саме вони можуть додати гіркоти та зіпсувати ніжний аромат майбутнього варення. Спочатку суцвіття акації збирають у чистих місцях, подалі від доріг і забруднених зон. Пелюстки обережно відділяють від гілочок, уважно перебирають, щоб прибрати залишки зелені та можливих комах, після чого швидко промивають у холодній воді та залишають, щоб стекла зайва рідина. Далі готують сироп: у каструлі змішують воду з цукром і доводять до кипіння. На слабкому вогні суміш проварюють кілька хвилин, поки цукор повністю не розчиниться, а рідина не стане прозорою й трохи густішою. У готовий сироп додають підготовлені пелюстки акації та варять на мінімальному вогні близько 15 хвилин. Поступово квіти змінюють колір, стають напівпрозорими та віддають свій аромат. Після цього варення знімають із плити, накривають і залишають настоюватися на 10–12 годин, щоб пелюстки добре просочилися сиропом і стали максимально ніжними. Наступного дня масу знову нагрівають. Додають проціджений лимонний сік, який не лише підкреслює смак, а й робить колір варення більш яскравим і чистим. Далі суміш уварюють на слабкому вогні ще 20–25 хвилин до бажаної густоти. Готове гаряче варення розливають у стерилізовані банки, щільно закривають, перевертають догори дном і укутують до повного охолодження. Зберігають у прохолодному, темному місці, де воно довго зберігає свій аромат і смак.

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