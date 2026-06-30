Дрони атакували москву: лунали вибухи, аеропорти зупинили роботу (фото, відео)

Зранку 30 червня Москву та Московську область знову атакували безпілотники. Жителі регіону повідомляли про прольоти дронів у напрямку столиці, тоді як російська влада заявляла про їх нібито збиття.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили близько 50 дронів, які прямували до міста. Він також заявив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

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Через атаку вранці кілька годин із перебоями працювали московські аеропорти Домодєдово та Жуковський — вони тимчасово припиняли приймання та відправлення рейсів. Після короткого відновлення обмеження знову запровадили близько 07:00. У Росавіації пояснили це міркуваннями безпеки.

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Крім того, з’явилася інформація про повторну атаку на центр космічного зв’язку "Дубна" — один із ключових об’єктів супутникової інфраструктури РФ, який уже зазнавав ураження раніше.

За даними моніторингових Telegram-каналів, у нічний час дрони також фіксували в районі морського порту, місцеві жителі повідомляли про вибухи та активну роботу ППО. Окремі OSINT-джерела повідомляють про пожежу в районі Єгор’євська Московської області після серії вибухів. Також заявляється про роботу засобів радіоелектронної боротьби, через яку один із дронів міг бути спрямований на цивільний об’єкт.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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