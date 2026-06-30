Дроны атаковали москву: раздавались взрывы, аэропорты остановили работу (фото, видео)

Утром 30 июня Москву и Московскую область снова атаковали беспилотники. Жители региона сообщали о пролетах дронов в направлении столицы, тогда как российские власти заявляли об их якобы сбитии.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили около 50 дронов, направлявшихся в город. Он также заявил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Из-за атаки утром несколько часов с перебоями работали московские аэропорты Домодедово и Жуковский - они временно прекращали прием и отправку рейсов. После короткого восстановления ограничения снова ввели около 07:00. В Росавиации объяснили это соображениями сохранности.

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Кроме того, появилась информация о повторной атаке на центр космической связи "Дубна" — один из ключевых объектов спутниковой инфраструктуры РФ, уже терпевший поражение ранее.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в ночное время дроны также фиксировали в районе морского порта, местные жители сообщали о взрывах и активной работе ПВО. Отдельные OSINT-источники сообщают о пожаре в районе Егорьевской Московской области после серии взрывов. Также заявляется о работе средств радиоэлектронной борьбы, по которой один из дронов мог быть направлен на гражданский объект.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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