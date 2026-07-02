Дрони атакували російське Кстово: пошкоджено НПЗ (фото, відео)

У російському місті Кстово Нижньогородської області, приблизно за 800 кілометрів від кордону з Україною, повідомили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод. У мережі з'явилися фото та відео, на яких видно густий дим над територією підприємства.

Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+, який опублікував кадри з місця події. За попередньою інформацією, під удар міг потрапити нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Після атаки на території підприємства, ймовірно, виникла пожежа.

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"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного та авіаційного пального.

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За даними відкритих джерел, цей НПЗ уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Попередній удар по об'єкту фіксували у травні цього року.

Російська влада офіційно не підтвердила інформацію про можливе ураження заводу в Кстово. Українська сторона також не коментувала повідомлення про атаку.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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