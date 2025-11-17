Дрони атакували Ульяновську область рф: є загоряння на електростанції

Російська влада заявила про чергову атаку безпілотників на електропідстанцію Вешкайма в Ульяновській області — об’єкт, який уже зазнавав удару місяць тому. Атаку на підстанцію у Вешкаймському районі нібито вдалося відбити, постраждалих немає, а спецслужби працюють на місці падіння уламків.

Про інцидент російський Telegram-канал Astra, губернатор Ульяновської області Олексій Руських в Telegram. Він також стверджує, що електропостачання в населених пунктах залишається стабільним.

Водночас Astra повідомляє про пожежу на підстанції, посилаючись на супутникові дані сервісу NASA Firms, які це підтверджують.

Зазначається, що ПС 500 кВ Вешкайма є важливою ланкою енергомереж Поволжя та з’єднує енергосистеми Ульяновської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області. Через цей об’єкт проходять значні обсяги електроенергії, зокрема з Сизранської та Жигулівської ГЕС, що прямують у центральні регіони РФ.

