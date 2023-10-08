'Любити' – це не 'кохати': Авраменко пояснив різницю між словами (відео)

Слова "люблю" і "кохаю" часто використовуються як синоніми, проте не у всіх випадках це є доречним та правильним. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко розповів про їх відмінності та правильне використання.

Про це він повідомив під час свого уроку. Авраменко розповів, що ці слова можуть мати різне значення.

"Часто ви запитуєте про слова "любити" і "кохати", чи розрізняються вони за значенням. Ці слова – синоніми, вони однакові у значенні "виявляти глибоку сердечну прихильність до когось". Але слова "кохати" і "любити" можуть мати і відмінні значення", – сказав Олександр Авраменко.

З його слів, "любити" варто вживати лише тоді, коли мова йде про відданість. Зокрема "любити свій народ". Також "любити" використовується у значенні "потребувати якихось умов для існування", наприклад, "верба любить вологий ґрунт".

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Натомість слово "кохати" вживається тоді, коли мова йде про догляд, плекання або виховання. Наприклад: "викохати квітку" або "викохати гарну бороду".

Крім цього, мовознавець розповів про правильний наголос у слові "люблю" - потрібно казати "люблЮ", а не "лЮблю". Так само варто казати не "кАжу", "рОблю", а "кажУ", "роблЮ".

Також часто говорять фразу "крепко люблю"., проте слово "крепко" – це розмовний діалектний відповідник слову "міцно".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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