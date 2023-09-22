Ніякого "мороженого": Як правильно називати солодощі українською

Вплив російської мови на українську мову призводить до поширення деяких слів та виразів, які не завжди відповідають нормам української мови. Через це деякі назви солодощів можуть бути спотвореними або вживатися некоректно.

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У виданні "Апостроф" розглянули кілька прикладів та пояснимо, як правильно вживати ці терміни. Завдяки усвідомленню цих відмінностей можна використовувати правильні українські терміни для опису солодощів та дотримуватися мовних норм.

"Тістечко" та "пирожене": Українською мовою правильно говорити "тістечко", але інколи можна почути вживання слова "пирожене" через вплив російської мови. Важливо пам'ятати, що коректним варіантом є "тістечко". "Льодяник" та "леденець": Слово "льодяник" є українським та означає солодкий десерт, заморожений у спеціальних формах. Інколи можна почути вживання слова "леденець", але це є спотворенням та не є правильним українським варіантом. "Морожене" та "морозиво": Українською мовою слід вживати слово "морозиво" для позначення солодких морозивних десертів. Інколи можна почути "морожене", але це є калькою від російського виразу. "Канфєти" та "цукерки": Деякі регіони України можуть вживати слово "канфєти" для позначення цукерок. Проте літературним та загальноприйнятим варіантом є "цукерки". "Хлоп'я" та "пластівці": Слово "хлоп'я" із наголосом на останньому складі є пестливою формою слова "хлопчик" та не має стосунку до солодощів. Для позначення солодких пластівців коректно вживати саме слово "пластівці".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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