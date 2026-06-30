Відстрочка у липні: хто зможе оформити

Попри те, що загальна мобілізація в Україні триває, законодавство передбачає низку випадків, коли громадяни можуть отримати тимчасове звільнення від призову. Водночас сама по собі професія або життєва ситуація не гарантує автоматичної відстрочки — кожен випадок розглядається окремо відповідно до норм чинного законодавства.

Про це повідомляє Міноборони. Підстави для відстрочки визначені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Насамперед право на неї мають громадяни, які мають проблеми зі здоров’ям або виконують обов’язки з догляду за близькими. У липні продовжують діяти відстрочки для осіб з інвалідністю, а також для тих, хто доглядає за родичами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями — за умови відсутності інших осіб, здатних забезпечити догляд.

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Також право на відстрочку мають батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, одинокі матері, опікуни та батьки-одинаки. Навіть якщо діти від різних шлюбів, це не скасовує підстав для відстрочки, однак процес оформлення документів у такому випадку може бути складнішим і потребує звернення до ТЦК.

Для оформлення зазвичай потрібні паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей або медичні довідки про стан здоров’я родичів. За потреби можуть вимагатися додаткові документи, зокрема про склад сім’ї або відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд. Після перевірки даних рішення оформлюється офіційно.

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Відстрочка для студентів, аспірантів і науковців

Окрема категорія — здобувачі освіти та наукові працівники. Відстрочка надається студентам, аспірантам, докторантам, а в окремих випадках — інтернам. Ключова умова — безперервність навчання. Перехід між освітніми рівнями повинен відбуватися без навмисних перерв, і повторний вступ з метою продовження відстрочки не допускається. Заочна форма навчання, а також повторне або паралельне здобуття освіти права на відстрочку не дають.

Після завершення одного рівня освіти відстрочка діє лише до кінця навчального процесу, а потім поновлюється після офіційного вступу на наступний рівень. Для оформлення необхідні довідка з Єдиної державної електронної бази освіти, військово-обліковий документ і заява. Важливо, що відстрочку потрібно підтверджувати повторно під час переходу між рівнями освіти.

Бронювання працівників критично важливих сфер

Ще одна поширена підстава для відстрочки — бронювання працівників підприємств, які забезпечують функціонування держави та економіки. Йдеться про працівників органів влади, оборонно-промислового комплексу, енергетики, транспорту, зв’язку, медицини, агросектору, а також інших сфер критичної інфраструктури.

Важливо, що сама професія не є підставою для відстрочки. Наприклад, лікар або IT-фахівець можуть бути заброньовані лише за умови роботи на підприємстві зі статусом критично важливого та за умови належного оформлення бронювання роботодавцем.

Серед найпоширеніших напрямів бронювання — енергетика, залізничний транспорт, оборонні підприємства, аварійно-рятувальні служби, телекомунікації, медицина, кібербезпека та окремі сегменти IT. Останнім часом уряд переглядає правила бронювання: оновлюються критерії критичності підприємств, вимоги до зарплат і кількості заброньованих працівників. Водночас чинні бронювання залишаються дійсними до завершення встановленого строку.

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