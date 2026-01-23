Переговори Віткоффа та путіна у Кремлі: про що говорили

У Кремлі в ніч на 23 січня оголосили про завершення переговорів між російським лідером Володимиром Путіним та спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом. При цьому жодних подробиць або результатів переговорів російська сторона не оприлюднила.

Про це повідомила пресслужба Кремля. Відповідне повідомлення з’явилося у кремлівському Telegram-каналі о 2:04 за київським часом. Зазначається, що зустріч тривала понад три з половиною години.

У короткому повідомленні Кремля йдеться: "Переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом завершилися".

Крім того, російські пропагандистські медіа повідомили, що одразу після завершення зустрічі кортеж американської делегації залишив територію Кремля та попрямував до аеропорту "Внуково".

