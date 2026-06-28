Впораєтесь за 10 хвилин: рецепт квашених помідорів сливка на зиму
Квашені помідори "сливка" на зиму — це проста домашня заготівля, яка поєднує збереження врожаю з яскравою ферментованою закускою. Такі томати виходять щільними, ароматними та з приємною кислинкою, а завдяки натуральному бродінню без оцту зберігають смак свіжих овочів і користь інгредієнтів.
Такі квашені томати можна подавати як самостійну закуску або використовувати як доповнення до основних страв. Про це пише Shuba.
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Що потрібно на 3-літрову банку
Основні інгредієнти:
- помідори "сливка" — 1,5–1,7 кг
- часник — 4–5 зубчиків
- кріп (парасольки) — 1–2 шт.
- листя хрону — 1 шт.
- листя вишні, смородини або дуба — по 3–4 шт.
- перець чорний горошком — 5–7 шт.
- перець духмяний — 3 шт.
Для розсолу (на 1 л води):
- сіль кам’яна, не йодована — 2 ст. л.
- цукор — 1 ст. л.
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Як приготувати квашені помідори
1. Підготовка
Помідори та зелень ретельно промийте. На дно стерилізованої банки викладіть частину зелені, часник і спеції.
2. Закладка овочів
Щільно, але акуратно (щоб не пошкодити плоди), викладіть помідори. Зверху додайте решту зелені та кріп.
3. Приготування розсолу
У холодній воді розчиніть сіль і цукор. Можна використовувати кип’ячену або чисту питну воду кімнатної температури.
4. Ферментація
Залийте розсіл у банку до самого верху. Накрийте капроновою кришкою або марлею та залиште при кімнатній температурі на 3–5 днів, щоб почався процес бродіння.
5. Дозрівання і зберігання
Коли розсіл стане трохи мутним і активне бродіння припиниться, перенесіть банки в прохолодне місце — льох або холодильник. Повний смак помідори набудуть приблизно через місяць.
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