Справитесь через 10 минут: рецепт квашеных помидоров сливка на зиму
Квашенные помидоры "сливка" на зиму – это простая домашняя заготовка, сочетающая сохранение урожая с яркой ферментированной закуской. Такие томаты получаются плотными, ароматными и приятной кислинкой, а благодаря натуральному брожению без уксуса сохраняют вкус свежих овощей и пользу ингредиентов.
Такие квашеные томаты можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве дополнения к основным блюдам. Об этом пишет Shuba.
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Что нужно на 3-литровую банку
Основные ингредиенты:
- помидоры "сливка" - 1,5-1,7 кг
- чеснок - 4-5 зубчиков
- укроп (зонтики) – 1–2 шт.
- листья хрена – 1 шт.
- листьев вишни, смородины или дуба – по 3–4 шт.
- перец черный горошком – 5–7 шт.
- перец душистый - 3 шт.
Для рассола (на 1 л воды):
- соль каменная, не йодированная – 2 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
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Как приготовить помидоры?
1. Подготовка
Помидоры и зелень тщательно промойте. На дно стерилизованной банки выложите часть зелени, чеснок и специи.
2. Закладка овощей
Плотно, но аккуратно (чтобы не повредить плоды), выложите помидоры. Сверху добавьте оставшиеся зелени и укроп.
3. Приготовление рассола
В прохладной воде растворите соль и сахар. Можно использовать кипяченую или чистую питьевую воду комнатной температуры.
4. Ферментация
Залейте рассол в банку до самого верха. Накройте капроновой крышкой или марлей и оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней, чтобы начать процесс брожения.
5. Созревание и хранение
Когда рассол станет немного мутным и активное брожение прекратится, перенесите банки в прохладное место – погреб или холодильник. Полный вкус помидоры приобретут примерно через месяц.
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