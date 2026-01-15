Зеленський гальмує укладання мирної угоди - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме президент України Володимир Зеленський, а не очільник Кремля Володимир Путін, на його думку, стримує можливість укладення мирної угоди. За словами американського лідера, Путін нібито налаштований на домовленості, тоді як українська сторона демонструє меншу готовність до компромісу.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю агентству Reuters. Він зазначив, що вважає російського президента відкритим до завершення війни, тоді як позиція Зеленського, на його переконання, є більш стриманою.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому за посередництва США досі не вдалося зупинити найбільший воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп коротко відповів, поклавши відповідальність на президента України.

Водночас глава Білого дому не виключив особистої зустрічі з Володимиром Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. За його словами, він готовий до розмови, якщо український президент також буде присутній на заході, додавши, що сам планує відвідати форум.

