Актуально під час тривалих відключень світла: як правильно вмикати техніку, щоб не згоріла

Масове одночасне вмикання побутової техніки мешканцями багатоквартирних будинків може призвести до серйозних проблем з електромережею та навіть спричинити пожежі. Причиною таких аварійних відключень найчастіше стає перевантаження внутрішніх електромереж будинку.

Про це повідомив експерт з пожежної безпеки Вячеслав Дяков в етері КИЇВ24. За його словами, типова ситуація виглядає так: електропостачання відновлюють, минає 10–15 хвилин — і світло знову зникає.У більш серйозних випадках виходять з ладу трансформаторні підстанції, що забезпечують цілий район або окремі секції житлових будинків.

Експерт також уточнив, які побутові прилади створюють найбільше навантаження на мережу. Найенергоємнішими він назвав електробойлери та духові шафи. Натомість пральні машини, якщо не використовують режим сушіння, споживають значно менше електроенергії.

Водночас, як наголосив Дяков, контролювати одночасне вмикання потужних приладів надзвичайно складно. Частина мешканців, які перебувають удома, намагаються виконати всі побутові справи саме в ті години, коли більшість сусідів на роботі. Однак навіть у такі періоди сукупне навантаження може виявитися критичним для застарілих електромереж.

