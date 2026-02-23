Армія рф атакувала Запоріжжя: уражено промисловий обʼєкт, є загиблий та поранений

У ніч проти 23 лютого російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Запоріжжя. Унаслідок обстрілу загинув 33-річний чоловік, ще один, 45 років, дістав поранення.

Про це повідомив голова Запорізька обласна військова адміністрація Іван Федоров. За його словами, під час атаки було пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури міста.

Повітряна тривога в Запоріжжі триває безперервно з 17:48 попереднього дня. Протягом усієї ночі російські сили продовжували застосовувати ударні дрони по території Запорізької області.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу.

