Астрономи виявили надзвичайно рідкісну надмасивну червону чорну діру
Вчені за допомогою телескопа Вебба виявили рідкісну червону чорну діру (фото ілюстративне)
Уявіть собі чорну діру, настільки червону, що її майже неможливо побачити. Це відкриття – значний крок у нашому розумінні раннього Всесвіту та того, як формуються чорні діри та галактики.
Астрономи з допомогою телескопа Джеймса Вебба знайшли саме таку, пише EurekAlert. Ця чорна діра неймовірно масивна та існує з часів раннього Всесвіту, коли йому було лише 700 мільйонів років.
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Чим цікава ця чорна діра?
- Надзвичайно червона: Її колір зумовлений товстим шаром пилу, який блокує більшу частину світла.
- Неймовірно масивна: Її маса в 100 мільйонів разів більша за масу Сонця!
- Одна з найдавніших: Чорна діра сформувалась, коли Всесвіту було лише 700 мільйонів років.
- Відкриває нові питання: Її існування кидає виклик теоріям про те, як формуються чорні діри та галактики.
Як її знайшли?
- За допомогою телескопа Джеймса Вебба астрономи досліджували скупчення галактик, яке знаходиться за 4 мільярди світлових років від Землі.
- Гравітаційне лінзування допомогло їм детально розглянути галактики за межами скупчення.
- Виявили три дуже компактні, але червоні об'єкти, які виявилися зображеннями одного й того ж джерела – чорної діри.
Що далі?
- Вчені планують використовувати інші інструменти телескопа Вебба, щоб дослідити чорну діру та її оточення.
- Шукатимуть подібні об'єкти у далекому Всесвіті.
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