Астрономи виявили надзвичайно рідкісну надмасивну червону чорну діру

Уявіть собі чорну діру, настільки червону, що її майже неможливо побачити. Це відкриття – значний крок у нашому розумінні раннього Всесвіту та того, як формуються чорні діри та галактики.

Астрономи з допомогою телескопа Джеймса Вебба знайшли саме таку, пише EurekAlert. Ця чорна діра неймовірно масивна та існує з часів раннього Всесвіту, коли йому було лише 700 мільйонів років.

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Чим цікава ця чорна діра?

Надзвичайно червона: Її колір зумовлений товстим шаром пилу, який блокує більшу частину світла.

Її колір зумовлений товстим шаром пилу, який блокує більшу частину світла. Неймовірно масивна: Її маса в 100 мільйонів разів більша за масу Сонця!

Одна з найдавніших: Чорна діра сформувалась, коли Всесвіту було лише 700 мільйонів років.

Чорна діра сформувалась, коли Всесвіту було лише 700 мільйонів років. Відкриває нові питання: Її існування кидає виклик теоріям про те, як формуються чорні діри та галактики.

Як її знайшли?

За допомогою телескопа Джеймса Вебба астрономи досліджували скупчення галактик, яке знаходиться за 4 мільярди світлових років від Землі.

Гравітаційне лінзування допомогло їм детально розглянути галактики за межами скупчення.

Виявили три дуже компактні, але червоні об'єкти, які виявилися зображеннями одного й того ж джерела – чорної діри.

Що далі?

Вчені планують використовувати інші інструменти телескопа Вебба, щоб дослідити чорну діру та її оточення.

Шукатимуть подібні об'єкти у далекому Всесвіті.

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