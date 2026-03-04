'Без участі європейців мирної угоди щодо України не буде' - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональд Трамп у Білий дім 3 березня заявив, що Європа не визнає жодних домовленостей щодо України, якщо вони будуть досягнуті без її участі.

Під час брифінгу за підсумками переговорів Мерц наголосив: позиція європейських країн має бути врахована у процесі врегулювання війни, інакше угода не матиме підтримки з боку ЄС. За його словами, домовленості, укладені без залучення європейців, не можуть бути реалізовані.

Читайте також: Як падіння союзника Путіна вдарить по позиціях Кремля на світовій арені

Канцлер також повідомив, що у розмові з Трампом акцентував на необхідності посилення тиску на Москву. На його переконання, лише більш жорстка позиція Вашингтона здатна змусити Кремль піти на поступки. Мерц зазначив, що Росія затягує процес переговорів і тим самим діє всупереч намірам американського президента.

Окремо глава німецького уряду підкреслив, що Європа повинна брати безпосередню участь у мирних переговорах між Росією та Україною, які відбуваються за посередництва США. Він висловив упевненість, що стійкий мир можливий лише за умови його підтримки та легітимізації з боку європейських держав.

Крім того, Мерц зауважив, що внесок Європи у гарантії безпеки для України, її повоєнне відновлення та подальшу європейську інтеграцію є ключовим фактором для досягнення довготривалого миру.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!