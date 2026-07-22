Без загусників: рецепт грушевого повидла за 45 хвилин на зиму

Якщо хочете зробити смачну й ароматну заготівлю на зиму, зверніть увагу на грушеве повидло по-грецьки. Воно готується з мінімальною кількістю цукру, без пектину чи желатину, а густої консистенції вдається досягти завдяки тривалому уварюванню фруктів.

Рецепт розрахований на 1 кг груш. Про це пише Shuba.

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Що потрібно знати перед приготуванням

На відміну від звичайного варення, це повидло виходить густішим і має насичений смак. До груш додають два яблука, трохи лимонного соку та мелену корицю, які надають заготівлі приємної кислинки й пряного аромату.

Спочатку фрукти тушкують із невеликою кількістю води до м'якості, після чого перетирають через сито або подрібнюють блендером до однорідної консистенції.

Кількість цукру можна регулювати залежно від солодкості плодів. Якщо груші та яблука достатньо солодкі, вистачить і 200 грамів.

Інгредієнти

груші — 1 кг;

яблука — 2 шт.;

цукор — 200 г;

лимонний сік — 20 мл;

мелена кориця — 10 г;

вода — 120 мл.

Спосіб приготування

Спочатку добре помийте фрукти, видаліть серцевину та пошкоджені місця, після чого наріжте їх невеликими шматочками. Якщо шкірка занадто тверда, її краще очистити. Підготовлені груші та яблука складіть у каструлю з товстим дном. Додайте приблизно 100–120 мл води й тушкуйте на середньому вогні 15–20 хвилин, періодично помішуючи, доки фрукти повністю не розм'якнуть. Після цього перетріть масу через сито або подрібніть блендером. До отриманого пюре додайте сік, що залишився після тушкування, влийте лимонний сік, всипте цукор і корицю. Варіть повидло на слабкому вогні, регулярно помішуючи, доки воно не стане густим. Зазвичай цей процес займає від півтори до двох годин. Готове гаряче повидло розлийте у заздалегідь простерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Після охолодження зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.

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