Бірманський живцем ковтав сітчастого: пітона-канібала помітили у Бангладеші (фото)

Науковці стали свідками унікального випадку канібалізму серед гігантських змій у Бангладеш. Двоє найбільших видів пітонів зійшлися в смертельній сутичці, яка закінчилася тим, що один з них став поживою для іншого.

Згідно зі звітом, опублікованим у спеціалізованому журналі Reptiles and Amphibians, у густих джунглях Бангладеш розгорнулася справжня драма з участю двох гігантських змій. Триметровий тигровий пітон, попри велику кількість доступної їжі, вирішив поласувати своїм родичем – сітчастим пітоном приблизно таких же розмірів.

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Дослідникам знадобилося близько двох годин, щоб спостерігати за цим захопливим, хоча й жахливим процесом. Незвичайна поведінка цих рептилій змусила вчених замислитися над причинами такого вчинку.

Науковці припускають, що причиною такого незвичайного поводження могла стати конкуренція за територію. Обидва види пітонів мешкають в одному регіоні й часто конкурують за їжу та життєвий простір.

Бірмаський пітон заковтнув сітчастого. Джерело: Adnan Azad Reptile & Amphibians 2024, CC BY-NC 4.0 Бірмаський пітон заковтнув сітчастого. Джерело: Adnan Azad Reptile & Amphibians 2024, CC BY-NC 4.0

Зазвичай раціон цих змій складається з дрібних ссавців, птахів і ящірок. Однак, у випадку зіткнення двох гігантів, інстинкт виживання взяв гору.

Варто зазначити, що обидва види пітонів, які брали участь у цій сутичці, є одними з найбільших змій у світі. Сітчастий пітон вважається найдовшою змією на планеті, а бірманський пітон також досягає вражаючих розмірів.

Такий випадок канібалізму може мати значний вплив на популяцію цих видів змій. З одного боку, він свідчить про жорстку конкуренцію за ресурси, яка може призвести до скорочення чисельності одного з видів. З іншого боку, це може бути природним механізмом регуляції популяції, який допомагає підтримувати екологічну рівновагу.

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