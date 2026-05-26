В Україну увірветься негода з вітрами 15-20 м/с: прогноз погоди на 26 травня

У вівторок, 26 травня, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильний вітер із поривами до 15–20 метрів за секунду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Через небезпечні метеорологічні явища в країні оголосили жовтий рівень небезпеки.

Читайте також: Синоптикиня повідомила, коли в Україні потепліє: чекати залишилось недовго

Така погода може ускладнити роботу транспорту, енергетичних і комунальних служб. Єдиним регіоном, який омине штормове попередження, стане Закарпатська область. Там сильних поривів вітру не прогнозують, а температура повітря підніметься до +27…+29 градусів.

Нагадаємо, ми вже писали, коли в Україну прийде літня спека.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!