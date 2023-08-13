Робіть це ввечері, щоб міцніше спати вночі та покращити пам'ять

Мати гарну пам'ять – це важливо, і добра новина в тому, що є простий спосіб досягти цього, навіть простіший, ніж ви можете уявити. Ця незвичайна звичка перед сном може приносити більше користі, ніж ви гадаєте.

Ефірні олії виявились багатогранними помічниками для здоров'я. Поза здатністю заспокоїти вас, вони можуть допомогти покращити пам'ять. Останні дослідження свідчать, що люди похилого віку, які вдихають ароматичні олії перед сном, показують понад 200% покращення у когнітивних тестах. Про це пише Everyday Health.

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Виявляється, що використання дифузора з ефірними оліями може бути простим і ефективним способом покращити пам'ять та когнітивні здібності без великих зусиль з вашого боку. Ця звичка може також служити захистом від можливої деменції. Щоб відчути результати, всього шість місяців ароматерапії виявилися вдосталь.

Виявилося, що нюх відіграє важливу роль у розширенні та зміцненні пам'яті. Коли нюх несправний, області мозку, відповідальні за пам'ять, починають погіршуватися, пояснив Майкл Леон, автор дослідження.

Учасники дослідження проводили вдихання ароматичних масел протягом перших двох годин сну. Протягом півроку використовувались сім різних ароматів, зокрема троянда, апельсин, лимон, м'ята, евкаліпт, розмарин і лаванда.

На початку та під час завершення експерименту учасники проходили тестування, включаючи перелік слів, які зазвичай використовуються для оцінки пам'яті та вербального навчання. Після лише шести місяців учасники покращили свої результати на 226%.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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