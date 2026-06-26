Дрони атакували Тульську область рф, Москву та Крим: пошкоджено хімзавод 'Азот' (фото, відео)

У ніч на 26 червня безпілотники завдали ударів по низці регіонів Росії. Повідомляється про роботу ППО в Москві та Московській області, а також про масовану атаку на хімічний завод "Азот" у Тульській області. Вибухи також чули на території окупованого Криму.

Про це повідомляють мер Москви Сергій Собянін у соцмережах, ASTRA, Exilenova+, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. За словами Собяніна, перші повідомлення про удари по російській столиці почали надходити близько 02:30 ночі. Він заявив про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття дронів.

У московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво тимчасово вводили обмеження: зліт і посадка рейсів здійснювалися за погодженням. Станом на 05:20 мер Москви повідомив про нібито 36 збитих безпілотників і заявив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

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Удар по хімзаводу в Тульській області

Моніторингові канали повідомляли про масовану атаку на підприємство "Азот" у Новомосковську Тульської області. Протягом кількох годин у місті фіксували вибухи та проліт дронів.

Місцеві жителі також скаржилися на запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. Згодом губернатор області Дмитро Міляєв підтвердив факт дронової атаки.

Вибухи в окупованому Криму

Повідомляється також про вибухи в районі Керченської поромної переправи на території окупованого Криму. Після інцидентів місцеві мешканці відчували запах гару в повітрі.

Що відомо про "Азот"

Підприємство "Азот" є одним із найбільших хімічних заводів у Росії. Воно виробляє мінеральні добрива, аміак, азотну кислоту, метанол та іншу хімічну продукцію. Частина цих матеріалів може використовуватися як сировина для виробництва вибухових речовин і боєприпасів.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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