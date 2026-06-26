Дроны атаковали Тульскую область России, Москву и Крым: поврежден химзавод 'Азот' (фото, видео)

В ночь на 26 июня беспилотники нанесли удары по ряду регионов России. Сообщается о работе ПВО в Москве и Московской области, а также о массированной атаке на химический завод Азот в Тульской области. Взрывы также слышали на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях, ASTRA, Exilenova+, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По словам Собянина, первые сообщения об ударах по российской столице начали поступать около 2:30 ночи. Он заявил о работе противовоздушной обороны и якобы сбитии дронов.

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В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево временно вводили ограничения: взлет и посадка рейсов производились по согласованию. По состоянию на 05:20 мэр Москвы сообщил о якобы 36 сбитых беспилотниках и заявил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Удар по химзаводу в Тульской области

Мониторинговые каналы сообщали о массированной атаке на предприятие "Азот" в Новомосковске Тульской области. В течение нескольких часов в городе фиксировали взрывы и пролет дронов.

Местные жители жаловались на запах аммиака в воздухе и перебои с электроснабжением. Позже губернатор области Дмитрий Миляев подтвердил факт дроновой атаки.

Взрывы в оккупированном Крыму

Сообщается также о взрывах в районе Керченской паромной переправы на территории оккупированного Крыма. После инцидентов местные жители чувствовали запах гари в воздухе.

Что известно об "Азоте"

Предприятие "Азот" является одним из самых крупных химических заводов в России. Оно производит минеральные удобрения, аммиак, азотную кислоту, метанол и другую химическую продукцию. Часть этих материалов может использоваться в качестве сырья для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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