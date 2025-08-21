Дрони атакували Воронезьку область рф: є влучання в енергетичний об’єкт (фото, відео)

У ніч проти 21 серпня російська влада повідомила про масштабну атаку безпілотників на кілька регіонів країни. Найбільш серйозні наслідки зафіксували в Ростовській та Воронезькій областях.

Про це повідомили Міноборони РФ, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар в Telegram, російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости, російський Telegram-канал Astra. У Новошахтинську на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа після влучання дрона. Місцеві мешканці нарахували щонайменше п’ять вибухів. За офіційними даними, жертв немає, на місці працюють рятувальні служби.

У Воронезькій області атака припала на Кантемирівський і Розсошанський райони. Було пошкоджено об’єкт енергетики, унаслідок чого кілька сіл залишилися без світла. Також РЖД тимчасово зупиняла рух 19 поїздів у регіоні. Пропагандистські агентства писали і про відключення одного з енергоблоків Нововоронезької АЕС, хоча офіційно запевняли, що загрози немає.

Міноборони РФ заявило, що цієї ночі нібито збили 49 українських дронів над різними областями, а також над окупованим Кримом і Чорним морем. Водночас у Севастополі люди чули вибухи й бачили пожежу, але підконтрольна Москві влада намагалася видати це за "навчання". У місцевих пабліках користувачі відреагували скептично, заявивши, що їх намагаються ввести в оману.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

