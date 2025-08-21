Дроны атаковали Воронежскую область России: есть попадание в энергетический объект (фото, видео)

В ночь на 21 августа российские власти сообщили о масштабной атаке беспилотников на несколько регионов страны. Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Ростовской и Воронежской областях.

Об этом сообщили Минобороны РФ, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram, российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости, российский Telegram-канал Astra. В Новошахтинске на территории местного нефтеперерабатывающего завода возник пожар после попадания дрона. Местные жители насчитали по меньшей мере пять взрывов. По официальным данным, жертв нет, на месте работают спасательные службы.

В Воронежской области атака пришлась на Кантемировский и Россошанский районы. Был поврежден объект энергетики, в результате чего несколько деревень остались без света. Также РЖД временно останавливало движение 19 поездов в регионе. Пропагандистские агентства писали и об отключении одного из энергоблоков Нововоронежской АЭС, хотя официально уверяли, что угрозы нет.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Минобороны РФ заявило, что этой ночью якобы сбили 49 украинских дронов над разными областями, а также над оккупированным Крымом и Черным морем. В то же время в Севастополе люди слышали взрывы и видели пожар, но подконтрольные Москве власти пытались выдать это за "обучение". В местных пабликах пользователи отреагировали скептически, заявив, что их пытаются ввести в заблуждение.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!