Експерти назвали Топ-10 найкращих дизельних автомобілів на ринку

Попри те, що інтерес до дизельних авто останніми роками знизився, вони все ще мають віддану аудиторію. Для тих, хто планує купівлю такого транспортного засобу, експерти підготували новий рейтинг.

Фахівці видання Autocar включили в нього 10 найкращих дизельних автомобілів. Список очолив Skoda Superb.

Ця модель представлена кількома типами двигунів – від бензинових до гібридних із можливістю підзарядки від електромережі. Водночас найкращі результати на випробуваннях показала саме дизельна модифікація.

Skoda Superb вирізняється багатьма перевагами, однак головною можна вважати зручність у щоденній експлуатації. Цьому значною мірою сприяє просторий багажник. Крім того, авто отримало позитивні відгуки завдяки хорошій керованості, зручному салону та м’якій підвісці.

Другу сходинку рейтингу посів BMW X5 із потужним мотором і відмінною динамікою. На третьому місці розташувався перевірений часом та надійний Volkswagen Golf.

ТОП-10 найкращих дизельних автомобілів

Skoda Superb BMW X5 Volkswagen Golf Range Rover Land Rover Defender Mercedes-Benz E-Class Kia Sorento Mercedes-Benz C-Class Audi A5 Mazda CX-60.

