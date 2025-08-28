Чудова альтернатива позашляховикам: топ якісних вживаних автомобілів

Автомобільний експерт назвав категорію машин, яка може стати чудовою та більш доступною альтернативою позашляховикам. За останні два десятиліття кількість SUV на дорогах суттєво зросла через високий попит, проте разом із цим піднялися й ціни на нові авто.

Тож тим, хто хоче отримати сучасний автомобіль за помірною ціною, варто звернути увагу на ринок уживаних машин. Про це пише Daily Express.

Фахівець Джордж Армітидж вважає, що не варто обмежуватися позашляховиками – хорошою альтернативою можуть стати вживані представницькі седани. Це дорожчі версії звичайних седанів, які з роками значно втратили у вартості.

На його думку, хоча такі авто поступаються позашляховикам у просторості, вони забезпечують значно кращий комфорт і задоволення від керування.

Експерт наголосив: "Представницькі автомобілі створені з акцентом на зручність під час далеких подорожей і насолоду від водіння. Ви отримуєте вишуканість, якість салону та керованість, що перевищують можливості середньостатистичного SUV. Але важливо пам'ятати, що це старі машини, тому слід ретельно перевіряти їхній стан".

Армітидж радить підходити до вибору з терпінням і уважністю. За його словами, у результаті можна отримати автомобіль, який не лише комфортніший і приємніший у керуванні, а й виглядає престижніше за більшість позашляховиків — і все це за менші гроші.

