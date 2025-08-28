Эксперты назвали Топ-10 лучших дизельных автомобилей на рынке
Несмотря на то, что интерес к дизельным автомобилям в последние годы снизился, они все еще имеют преданную аудиторию. Для тех, кто планирует покупку такого транспортного средства, эксперты подготовили новый рейтинг.
Специалисты издания Autocar включили в него 10 лучших дизельных автомобилей. Список возглавил Skoda Superb.
Эта модель представлена несколькими типами двигателей – от бензиновых до гибридных с возможностью подзарядки от электросети. В то же время лучшие результаты на испытаниях показала именно дизельная модификация.
Skoda Superb отличается многими преимуществами, однако главным можно считать удобство в повседневной эксплуатации. Этому в значительной степени способствует просторный багажник. Кроме того, авто получило положительные отзывы благодаря хорошей управляемости, удобному салону и мягкой подвеске.
Вторую строчку рейтинга занял BMW X5 с мощным мотором и отличной динамикой. На третьем месте расположился проверенный временем и надежный Volkswagen Golf.
ТОП-10 лучших дизельных автомобилей
- Skoda Superb
- BMW X5
- Volkswagen Golf
- Range Rover
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz E-Class
- Kia Sorento
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi A5
- Мазда CX-60.
