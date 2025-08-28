Эксперты назвали Топ-10 лучших дизельных автомобилей на рынке

Несмотря на то, что интерес к дизельным автомобилям в последние годы снизился, они все еще имеют преданную аудиторию. Для тех, кто планирует покупку такого транспортного средства, эксперты подготовили новый рейтинг.

Специалисты издания Autocar включили в него 10 лучших дизельных автомобилей. Список возглавил Skoda Superb.

Эта модель представлена несколькими типами двигателей – от бензиновых до гибридных с возможностью подзарядки от электросети. В то же время лучшие результаты на испытаниях показала именно дизельная модификация.

Skoda Superb отличается многими преимуществами, однако главным можно считать удобство в повседневной эксплуатации. Этому в значительной степени способствует просторный багажник. Кроме того, авто получило положительные отзывы благодаря хорошей управляемости, удобному салону и мягкой подвеске.

Вторую строчку рейтинга занял BMW X5 с мощным мотором и отличной динамикой. На третьем месте расположился проверенный временем и надежный Volkswagen Golf.

ТОП-10 лучших дизельных автомобилей

Skoda Superb BMW X5 Volkswagen Golf Range Rover Land Rover Defender Mercedes-Benz E-Class Kia Sorento Mercedes-Benz C-Class Audi A5 Мазда CX-60.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие кроссоверы стали самыми популярными в 2025 году.

