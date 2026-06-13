Ідеальна закуска на зиму: рецепт салату з маринованої капусти
Салат із маринованої капусти — це проста домашня страва, яку можна приготувати ввечері, а вже наступного дня подавати до столу. Без стерилізації, складних процесів і тривалого очікування — лише хрусткі овочі та запас осінніх вітамінів.
Рецептом поділилися на сторінці diana_kulikovska. Його головна особливість — збалансований смак: капуста залишається хрусткою, овочі — соковитими, а маринад має приємну, м’яку гостринку без надмірної кислоти.
Інгредієнти:
- капуста свіжа — 1 кг
- морква — 200 г
- солодкий перець — 250 г
- цибуля — 150 г
- цукор — 4 ст. л.
- сіль — 1 ст. л.
- олія — 50–70 г
- оцет — 4–5 ст. л.
- перець чорний горошком — 8 шт.
- лавровий лист — 4 шт.
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Приготування:
Капусту тонко нашаткуйте, але не надто дрібно — так вона збереже приємний хрускіт. Моркву натріть на великій або корейській тертці. Перець наріжте соломкою, а цибулю — півкільцями.
Усі овочі з’єднайте у великій мисці. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішайте й злегка помніть руками, щоб овочі пустили сік.
Після цього розкладіть суміш у банки, щільно утрамбуйте й поставте в холодильник. Уже через 12–24 години салат можна подавати до столу, хоча свій найкращий смак він набуває на другий-третій день.
Поради:
Для більш пікантного смаку можна додати трохи перцю чилі або часнику. Якщо замінити звичайний оцет на яблучний, страва отримає м’якший, злегка фруктовий аромат. Такий салат добре поєднується з картоплею чи м’ясними стравами, особливо в холодний сезон.
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