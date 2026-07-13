Як швидко охолодити кімнату без кондиціонера: простий лайфхак

У спекотну погоду багатьом важко заснути, адже житло швидко нагрівається вдень і ще довго зберігає тепло вночі. Особливо це стосується верхніх поверхів будинків, де температура повітря залишається високою навіть після заходу сонця.

Як повідомляє Express. спеціалістка зі сну та нейрофізіологиня Неріна Рамлахан поділилася простим способом, який допоможе охолодити спальню без використання кондиціонера. За словами експертки, для цього знадобляться лише три речі: вентилятор, неглибокий піддон або миска та кубики льоду.

Достатньо поставити ємність із льодом перед вентилятором так, щоб потік повітря проходив над нею. Поки лід танутиме, повітря стане прохолоднішим, що допоможе знизити температуру в кімнаті. Фахівчиня рекомендує увімкнути таку конструкцію приблизно за 20 хвилин до сну, щоб спальня встигла охолонути.

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Як ще зробити кімнату прохолоднішою

Якщо надворі температура нижча, ніж у приміщенні, варто відкрити вікно та спрямувати вентилятор у його бік. Таким чином гаряче повітря швидше виходитиме назовні, а прохолодніше — надходитиме до кімнати.

Ще одна порада стосується власників дво- або триповерхових будинків. Оскільки тепле повітря піднімається вгору, на нижніх поверхах зазвичай значно прохолодніше. Якщо спека не дає заснути, на ніч можна тимчасово перенести спальне місце вниз, де умови для відпочинку будуть комфортнішими.

Такі прості методи не замінять повноцінний кондиціонер, однак можуть суттєво полегшити сон під час літньої спеки.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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