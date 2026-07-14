Як позбутись слимаків на городі та в саду: проста пастка

Слимаки та равлики можуть швидко знищити врожай на грядках, пошкоджуючи овочі, зелень і молоді рослини. Водночас для боротьби зі шкідниками не обов'язково використовувати хімічні препарати — існують прості домашні способи, які допомагають значно скоротити їхню кількість.

Про це повідомляє Story. Перш ніж розпочинати боротьбу зі шкідниками, варто усунути умови, які сприяють їхній появі. Найчастіше равлики та слимаки обирають вологі й затінені місця, де легко знайти їжу.

Їхню чисельність можуть збільшувати:

надмірний полив грядок;

рослинні залишки, які довго не прибирають;

зарослі бур'янами ділянки;

нестача природних ворогів, зокрема їжаків, жаб і птахів.

Домашня пастка зі звичайного молока

Один із найпростіших способів боротьби зі слимаками — молочна пастка. Для її виготовлення знадобиться лише скляна банка або пластиковий контейнер та трохи молока.

У ємність наливають кілька сантиметрів молока й увечері залишають її біля грядок або в місцях, де найчастіше помічають шкідників. Уночі запах молока, що починає бродити, приваблює слимаків і равликів. Заповзши всередину, вони вже не можуть вибратися через слизькі стінки посудини.

Вранці пастку достатньо прибрати, очистити та за потреби встановити знову. Головна перевага цього способу — він не містить хімічних речовин, тому є безпечним для рослин, домашніх тварин і дітей.

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Які ще народні методи можуть допомогти

Якщо шкідників на ділянці багато, молочну пастку можна поєднати з іншими перевіреними способами:

розсипати навколо рослин подрібнену яєчну шкаралупу, гострі краї якої ускладнюють пересування слимаків;

використовувати суху деревну золу як захисний бар'єр, пам'ятаючи, що після дощу її потрібно поновлювати;

насипати навколо грядок кавову гущу — вважається, що її запах і кофеїн можуть відлякувати шкідників.

Крім того, городники часто використовують пивні пастки. Вони працюють за аналогічним принципом: запах бродіння приваблює слимаків і равликів, після чого вони потрапляють у ємність і не можуть вибратися назовні.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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