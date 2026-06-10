Як придбати квитки на потяг у пік сезону: корисні поради

З початком літнього сезону в Україні різко зріс попит на залізничні перевезення, через що придбати квитки на популярні напрямки стало значно складніше. Ситуацію ускладнює й дефіцит рухомого складу: попри оновлення парку, частина вагонів і локомотивів пошкоджена внаслідок російських атак, тому вільних місць на багатьох рейсах бракує.

Водночас в Укрзалізниці нагадують про кілька інструментів, які допоможуть знайти квитки навіть у період пікового навантаження. Один із найпростіших способів — підключити сповіщення про появу вільних місць через мобільний застосунок перевізника.

Для цього потрібно виконати пошук потрібного рейсу та активувати функцію відстеження квитків. Після появи вільних місць користувач отримає відповідне повідомлення. Ще одна корисна опція — сервіс автовикупу. Система автоматично відстежує появу місць і самостійно оформлює квитки, щойно вони стають доступними.

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Автовикуп дозволяє придбати як повернуті пасажирами квитки, так і місця з резерву, які не були використані пільговими категоріями громадян, що мають право на першочергове або позачергове оформлення проїзних документів. Водночас сервіс має певні обмеження. Він не працює для більшості міжнародних рейсів до та з Польщі, за винятком поїздів Intercity+, а також не поширюється на прямий маршрут Київ — Відень.

Щоб скористатися функцією автовикупу, необхідно авторизуватися в застосунку через "Дія.Підпис", вказати дані пасажирів, обрати потрібний рейс і здійснити попередню оплату. За одну заявку можна оформити до чотирьох місць. Якщо система не знайде потрібних квитків або користувач скасує замовлення, сплачені кошти автоматично повернуться на банківську картку.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд на популярному маршруті.

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