Як платити менше за комуналку: лайфхак для тих, хто прагне заощадити

Опалювальний сезон може значно вдарити по кишені, особливо якщо ви користуватиметеся електричними приладами з обігріву помешкання. Адже тарифи на електроенергію майже двічі зросли порівняно з минулим роком.

Державна агенція з питань енергоефективності дала рекомендації, що робити, аби сплачувати менше за комуналку. Для цього доведеться відмовитися від низки звичок, через які доводиться платити більше за воду, газ та електрику.

Найперше, що треба зробити – утеплити помешкання. Наприклад, замінити чи заклеїти вікна, здійснити теплоізоляції даху, модернізувати системи вентиляції тощо.

Експерти порадили також встановлювати лічильники – тоді ви будете платити на за фіксованими тарифами, а лише за те, скільки споживаєте ресурсів особисто.

Читайте також: Деякі українці можуть не платити за комуналку: хто саме

Зазначається, що зекономити на платіжках допоможуть енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікацій. Наприклад, можна замінити газовий котел на твердопаливний за допомогою програми державного кредитування. Також за можливості можна встановити вітрогенератори.

Що стосується економії води, то тут поради від державної агенції наступні:

Закривайте кран, якщо чистите зуби, чи голитеся.

Встановіть електронний змішувач – вода литиметься лише тоді, коли ви підносите до крана руки.

Встановіть змішувач холодної та гарячої води замість двох кранів.

Якщо кран протікає, терміново полагодять його.

Якщо в будинку центральне водопостачання, то варто встановити лічильники на воду, як гарячу, так і холодну.

Замість ванни приймайте душ. А під час миття посуду можна встановити подвійну раковину. Або набирати воду у раковину, мити в ній посуд, а потім таким же чином полоскати його.

Продукти розморожуйте не у проточній воді, а у мисці.

Читайте також: Як заощадити на всіх видах комунальних послуг: тільки ефективні та перевірені лайфхаки

Що стосується економії електроенергії, то варто обирати заощадливі побутові прилади.

Вимикайте світло кожен раз, як виходите з приміщення.

Користуйтеся енергоефективними лампочками.

У приміщенні можна встановити датчики руху – це стосується коридорів, під'їздів, сходових клітинах.

Вимикайте пристрої, якими не користуєтеся.

Витягайте штекери з розеток.

Охолоджуйте їжу до кімнатної температури перед тим, як поставити її в холодильник.

Правильно розташуйте холодильник, аби він часто не вмикався – він має знаходитися якомога далі від батарей опалення, плити, колонки чи бойлера.

Заощадити на теплі та газі можна наступним чином:

Встановіть теплові лічильники на свою квартиру, щоб платити лише за себе.

Термостатичний вентиль на радіаторі дозволить регулювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.

Вимикайте опалювальні прилади, якщо виходите з оселі.

Опалювальні прилади та радіатори не можна затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.

Фахівці радять також перед початком кожного опалювального сезону перевіряти систему – усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання.

Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 років, варто замінити.

Знайдіть місця у будинку, де спостерігаються протяги – ці місця треба утеплити.

Щільні штори допоможуть утримувати тепло в оселі, проте вони не мають перекривати батареї опалення.

Товстий килим утеплить підлогу.

Подбайте про утеплення стін, фундаменту, стелі, горища, підвалу.

Також потрібно ізолювати від холоду вікна, кватирки, двері, балкони.

Пропонуємо дізнатися, чи можна не сплачувати за комуналку під час війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!