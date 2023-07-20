Як зібрати щедрий врожай малини: лайфхаки по догляду

Малина – популярна садова рослина серед українців. Ця рослина вважається напівчагарником із багаторічним кореневищем, що випускає дворічні пагони. Тобто гілки приносять урожай два роки.

Але для того, аби кожен рік збирати великий урожай, потрібно правильно доглядати за рослиною. UAportal розповість, як правильно це робити.

Потрібно пам'ятати про обрізку малини, яка потрібна для видалення старих пагонів та проріджування кущів. Її потрібно робити ранньою весною або пізньою осінню. Тоді видно старі гілочки, а на початку сезону можна побачити стебла, які не пережили зиму.

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Також можна проводити обрізку під час сезону, в липні, коли малина перестала плодоносити. Варто обрізати зайві гілки, аби залишалася лише молода поросль. Таке обрізання дає можливість рости іншим пагонам та ягодам.

Важливо, аби малина не розросталася в ширину, щоб потім зібрати великий урожай. Тому потрібно обрізати молоду поросль, яка полізла з землі на відстані менш ніж 20 сантиметрів від центру куща малини. Для цього необхідно лопатою перерізати кореневу систему молодого паростка. Це варто робити раз на 1-2 тижні.

Нагадаємо, за малиною потрібно правильно доглядати, аби вона не сохла. Зокрема, потрібно постійно підживлювати рослину добривами, захищати від хвороб та шкідників. Також варто пам'ятати про садових клопів, які псують ягоди. Вони не лише завдають значної шкоди саду та городу, оскільки живляться соками рослин і можуть спричинити їхню гибель, але ще й виділяють рідину, що має доволі неприємний запах.

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