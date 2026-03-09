Як законно покинути ТЦК при затриманні: поради юриста

Чоловіки, які потрапляють до територіальних центрів комплектування, часто запитують, чи можуть залишити установу до моменту мобілізації. Адвокат Геннадій Капралов у коментарі пояснив, скільки часу людина може перебувати у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у яких випадках можна піти звідти та які процедури можуть відтермінувати призов.

Про це пише Уніан.

Що робити, якщо чоловіка доставили до ТЦК

За словами юриста, закон прямо не містить норми, яка б дозволяла просто залишити приміщення ТЦК у будь-який момент. Водночас мобілізація передбачає певні процедурні етапи, які можуть вплинути на її терміни.

Зокрема, людину не можуть мобілізувати без рішення Військово-лікарська комісія (ВЛК) про придатність до служби. Якщо медогляд ще не завершено або військовозобов’язаного направили на додаткове обстеження до цивільного медичного закладу, він має право тимчасово залишити приміщення ТЦК.

Крім того, ТЦК не є місцем позбавлення волі. Якщо громадянин виконав необхідні процедури — наприклад, оновив свої облікові дані або пройшов медичну комісію — він може покинути центр.

Однак, за словами адвоката, ситуація змінюється, якщо людина не має бронювання чи відстрочки або перебуває в розшуку. У такому випадку спробу залишити ТЦК можуть розцінити як ухилення від мобілізації. Тому юрист радить не намагатися тікати з установи.

На практиці військовозобов’язані, які не мають документально підтверджених підстав для відстрочки чи непридатності, зазвичай швидко проходять ВЛК і можуть бути мобілізовані. Якщо ж комісія визнає людину непридатною до служби, вона має право залишити ТЦК.

Що робити, якщо не випускають без пояснень

Якщо людину не відпускають із центру навіть за наявності підстав, адвокат радить насамперед з’ясувати причину затримання та не підписувати документи без уважного ознайомлення.

Особливо це стосується паперів, які можуть підтверджувати добровільну згоду на проходження служби за мобілізацією.

Якщо пояснення не надають, юрист рекомендує:

зателефонувати до поліції за номером 102;

повідомити про можливе порушення за статтею Стаття 146 Кримінального кодексу України ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини");

звернутися на гарячу лінію Міністерство оборони України.

Якщо у людини є бронювання або відстрочка, слід показати відповідні документи чи електронні підтвердження — наприклад, витяг із застосунку Резерв+ або з реєстру Оберіг.

У випадку, якщо бронювання або відстрочка зникли з технічних причин і мобілізація відбувається неправомірно, рішення можна оскаржити у суді.

Скільки можуть утримувати людину

Юрист також наголосив, що право на адміністративне затримання мають лише працівники Національна поліція України. Воно може застосовуватися, наприклад, для встановлення особи або доставлення до ТЦК, але не більше ніж на три години.

Утримання людини довше без рішення суду вважається незаконним позбавленням волі. У такій ситуації адвокат радить негайно звертатися до поліції.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Які етапи передують мобілізації

Капралов підкреслив, що мобілізація не відбувається миттєво і включає кілька обов’язкових процедур:

оновлення військово-облікових даних; проходження військово-лікарської комісії; отримання мобілізаційного розпорядження із зазначенням дати та часу прибуття.

За словами юриста, спроба відправити людину до навчального центру без завершеного медогляду та належно оформлених документів є грубим порушенням встановленої процедури.

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!